"الأوبن بوفيه" من المواقف المحرجة إلى كيفية التصرف باتيكيت

كتبت- هاجر حاتم:

بنتظر المدعوين في حفلات الزفاف والخطوبة لحظة افتتاح البوفيه بترقب شديد، اذا كان أطباق تقدم على الحضور في أماكنهم أو "اوبن بيفيه" او البوفيه المفتوح وحتى لانتعرض لمواقف محرجة، بعيدة عن عالم الاتيكيت، نستعرض لك طرق التصرف الصحيحة لهذا الأمر.

أوضحت دينا علي ماهر رئيس مؤسسة الاتيكيت وأسلوب الحياة لـ "مصراوي" بعض النصائح وهي :

- لا يفضل على الإطلاق أن نملأ الأطباق بشكل هرمي، كما يقوم البعض، بل يتم وضع الأكل بطريقة تجعل إمكانية التحرك داخل الطبق بالملعقة سهلة، دون وضع الطعام فوق بعضه.

-الطبق الوحيد الذي من الممكن ملئه بشكل هرمي هو طبق السلطة.

-يجب أن يراعى عند الزحام الشديد عدم التدافع، وترك مساحة جيدة بيني وبين الشخص الذي أمامي.

-ذوقيًا إذا لم نعلم مكونات أي طعام، لا حرج في أن نسأل الشيف عما يحتويه الطبق، لأنه من الممنوع إطلاقًا في علم الاتيكيت أن نتذوق الطعام في البوفيه.

- لا مانع أن نساعد الأصدقاء أو الأقارب في ملئ أطباقهم، في حالة تعب أو إرهاق بعضهم، ولا مانع أيضًا في أن نقوم بملئ الطبق أكثر من مرة، فهذا لا يتنافى مع الاتيكت كما يعتقد البعض.

-من العيب أن نقوم بملئ الطعام من البوفيه إلى الطبق الشخصي باستخدام ملعقة الفرد، وليس بـ "المغرفة" الخاصة بالبوفيه، لأن الملعقة التي توضع في الطعام لا تخرج من الطبق إلا مع انتهاء الوجبة ككل.