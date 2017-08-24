وزير الخارجية البريطاني يبحث مع خليفة حفتر سبل إنهاء الأزمة في ليبيا

بنغازي - (د ب أ):

وصل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس الى مدينة بنغازي الليبية يرافقه السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت .

ويلتقى الوزير جونسون خلال زيارته المشير خليفة حفتر لمناقشة سبل إنهاء الأزمة العسكرية والسياسية في ليبيا.

وتأتي هذه الزيارة بعد يوم من لقاء جونسون أمس الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج تطرقا خلاله إلى الصعوبات التي تواجه حكومة الوفاق في هذه المرحلةً خاصة في المجال الأمني.

وكشف بيان وزارة الخارجية اليوم عن أن الحكومة البريطانية ستقدم 15 مليون جنيه استرليني كمساعدات لدعم خدمات نزع الالغام والصحة وأيضا دعم المرأة وغيرها من الخدمات .