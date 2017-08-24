«الكهرباء» تنفي التعاقد مع «فالكون» لقراءة العدادات

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة ستتعاقد مع شركة، لم يتم تحديدها بعد، للكشف عن قراءات العدادات للمواطنين شهريا، للحفاظ على حق المواطن، نافيًا التعاقد مع شركة «فالكون جروب».

أضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، عبر فضائية «أون لايف»، اليوم الخميس، أنه في إطار استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى، تم تشكيل غرفة عمليات على مدى 24 ساعة، بالإضافة إلى وجود فرق طوارئ جاهزة للتعامل مع أي أعطال مفاجئة.

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وتابع أنه سيتم التأكد من توافر التيار الكهربائي بجميع المساجد والساحات المخصصة للصلاة، موضحًا أن الخط الساخن 121 جاهز لاستقبال جميع شكاوى المواطنين.