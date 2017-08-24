أسعار الدواجن تشتعل مع اقتراب «الأضحى»

التحرير

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شهدت أسعار الدواجن اليوم ارتفاعا ملحوظا فى سوق التجزئة رغم انخفاضها بأرض المزرعة دون وجود سبب واضح لهذا الارتفاع.

أسعار الدواجن بالمزرعة:

سجلت الدواجن البيضاء اليوم بالمزرعة 21 جنيها للكيلو، والدواجن الساسو 32 جنيها للكيلو، بينما سجل الكتكوت الأبيض 5.25 إلى 7 جنيهات، والكتكوت الساسو 4 إلى 5 جنيهات.

أسعار التجزئة:

سجلت الدواجن البيضاء اليوم بأسواق التجزئة نحو 30 جنيها للكيلو، والساسو نحو 39 جنيها للكيلو، بينما سجل متوسط سعر الكتكوت نحو 6 إلى 9 جنيهات.

محمد عبد الله، أحد التجار أكد أن الأسعار بالمزرعة ليست مؤشرا على انخفاض أسعار الدواجن، وذلك لأن هناك وسطاء يضيفون للسعر وأن سوق التجزئة هي مرحلة نهائية، لذا هناك فرق فى السعر على النحو المذكور.

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وأضاف عبد الله أن التاجر ليس من مصلحته أن يقوم برفع الأسعار، لأن وجود الدواجن عنده فوق الـ14 يوما يكبده خسائر، وذلك لأن وزنها يبدأ فى التناقص، وعليه فهو يفضل دائما التخلص منها، فضلا عن أن تكلفتها عليه حتى وصولها لمحله التجارى مرتفعة.

عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، أكد أن السبب الحقيقي فى ارتفاع الأسعار هو الوسطاء، لذا فالقضاء على الحلقات الوسيطة هو الحل لكل أزمات الارتفاع التى تعانى منها السلع.

وأضاف السيد فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الأعلاف أيضا لها دور كبير فى رفع الأسعار، نظرا لأنها تستورد من الخارج وباتت تكلفة مدخلات الإنتاج مرتفعة، الأمر الذى يعود أثره على المنتج النهائى.

بينما قال جمال عزيز أحد التجار إن التجار لا دخل لهم بارتفاع الأسعار، فتاجر التجزئة يحدد هامش ربح وتأتى إليه الدواجن فيضيفه للسعر النهائى وغالبا هامش الربح ثابت، معتبرا أن الدواجن من السلع الاستهلاكية التى تتأثر سريعا بموجة الارتفاع إلا أنها تعاود الاستقرار سريعا.

وأضاف عزيز أنه من المنتظر أن تنخفض الأسعار خلال الأيام المقبلة، وذلك تأثرا بعيد الأضحى المبارك وعزوف المواطنين عن الشراء نظرا لوجود اللحوم الحمراء.