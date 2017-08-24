الرئيس اللبناني يؤكد نجاح عملية "فجر الجرود"

بيروت - ( د ب أ):

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون نجاح عملية "فجر الجرود" ضد عناصر تنظيم داعش " داعش" في شرق البلاد.

وقال عون ، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري والوزراء، إن "الجيش أظهر فاعلية كبيرة وحرر القسم الأكبر من الأراضي اللبنانية المحتلة، ولم يتبق سوى مساحة صغيرة سيعمل الجيش على تحريرها في الوقت المناسب".

وأضاف أن "الجيش لقي دعما رسميا وشعبيا واسعا، والكل قال إننا فخورون بالجيش وهو فخور بما يقوم به"، مشددا على "ضرورة تأمين حاجات الجيش من العتاد والتجهيزات اللازمة".

وأبلغ الرئيس اللبناني مجلس الوزراء بأن نائب رئيس الجمهورية العراقية اياد علاوي اقترح خلال زيارته منذ أيام أن "يستضيف لبنان مؤتمرًا للعيش المشترك لما يمثله لبنان من نموذج لهذا العيش"، كما أشار الى أن علاوي أبدى استعداد العراق لمساعدة لبنان في إيجاد حل لديون اللبنانيين في العراق.

وأبلغ عون مجلس الوزراء برغبته الطلب من الأمم المتحدة ، خلال وجوده في نيويورك الشهر المقبل ، جعل لبنان مركزاً عالمياً لحوار الأديان والحضارات.

من جهته أكد الرئيس الحريري أن الجيش اللبناني" سيتمركز في كل الأماكن التي حررت من الإرهابيين وستقام مراكز مراقبة وتحصينات يحدد الجيش حاجته على ضوئها، وعلينا أن نعمل كحكومة لتأمين هذه الحاجات".

وكان الجيش اللبناني قد أطلق صباح السبت الماضي عملية "فجر الجرود" للسيطرة على مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق البلاد من تنظيم "داعش" ، وبالتزامن أطلق "حزب الله" عملية "وإن عدتم عدنا" للسيطرة على مرتفعات القلمون الغربي في سورية.

وتمكّنت وحدات الجيش خلال العملية من تحرير 100 كيلومتر مربع من أصل 120 كيلومترا مربعا كان"داعش" يسيطر عليها، وقتل خمسة من أفراد الجيش اللبناني وأصيب 14 أخرون .