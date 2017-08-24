زيادة نفقات المعونة الاجتماعية بألمانيا إلى 29 مليار يورو في عام 2016

المانيا - (د ب أ):

أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء زيادة نفقات المعونة الاجتماعية بألمانيا خلال العام الماضي بنسبة 5ر4 بالمئة لتصل إلى 29 مليار يورو.

وأوضح المكتب اليوم الخميس أن جزءا كبيرا من المعونات ذهب إلى معونات الدمج لأشخاص معاقين، حيث تم إنفاق إجمالي 5ر16 مليار يورو لهذا الغرض.

وقالت متحدثة باسم المكتب اليوم إنه إن هذا المبلغ يزيد بنسبة 3ر5 بالمئة على ما تم إنفاقه لهذا الغرض في عام 2015.

وأوضحت المتحدثة أنه تم رصد زيادة كبيرة بصفة خاصة في معونات الرعاية، حيث زادت نفقات هذه المعونات بنسبة 4ر6 بالمئة لتصل إلى 8ر3 مليار يورو.

وأشارت إلى أنه تم إنفاق 1ر6 مليار يورو للتأمين الأساسي للمعيشة لكبار السن وحالات العجز عن العمل، ويمثل هذا المبلع زيادة بنسبة 4ر2 بالمئة.

كما تم إنفاق إجمالي 2ر1 مليار يورو لمعونات الصحة والمعونات المخصصة لتجاوز صعوبات اجتماعية خاصة ومساعدات أخرى.

جدير بالذكر أنه تم دفع نفقات معونة اجتماعية بقيمة 24 مليار يورو تقريبا في الولايات الواقعة غربي ألمانيا، فيما ذهب نحو خمسة مليارات يورو للولايات الواقعة شرقي ألمانيا بما فيها برلين.