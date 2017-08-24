وزير البيئة يرد على اتهامه بالفشل في ملف السحابة السوداء: "صدوركم هي السوداء"
وزير البيئة يرد على اتهامه بالفشل في ملف السحابة السوداء: "صدوركم هي السوداء"
03:12 م الخميس 24 أغسطس 2017
الدكتور خالد فهمي وزير البيئة
كتبت- مادي غيث:
علّق الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، على من يتهم الوزارة بالفشل في ملف "السحابة السوداء"، أن هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة قائلًا: "صدوركم هي السوداء".
وأضاف فهمي في تصريح خاص لمصراوي، أن الوزارة تعمل جاهدة في كل الملفات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها ومن ضمنها ملف السحابة السوداء وهي موسم موجات نوبات تلوث الهواء الحادة، وملف حماية نهر النيل والملخفات.
الجدير بالذكر أن موسم "السحابة السوداء" يبدأ من 15 أغسطس حتى 15 نوفمبر.
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