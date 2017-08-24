أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير البيئة يرد على اتهامه بالفشل في ملف السحابة السوداء: "صدوركم هي السوداء"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير البيئة يرد على اتهامه بالفشل في ملف السحابة السوداء: "صدوركم هي السوداء"

03:12 م الخميس 24 أغسطس 2017

الدكتور خالد فهمي وزير البيئة

كتبت- مادي غيث:

علّق الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، على من يتهم الوزارة بالفشل في ملف "السحابة السوداء"، أن هذا كلام ليس له أي أساس من الصحة قائلًا: "صدوركم هي السوداء".

وأضاف فهمي في تصريح خاص لمصراوي، أن الوزارة تعمل جاهدة في كل الملفات الخاصة بحماية البيئة والمحافظة عليها ومن ضمنها ملف السحابة السوداء وهي موسم موجات نوبات تلوث الهواء الحادة، وملف حماية نهر النيل والملخفات.

​الجدير بالذكر أن موسم "السحابة السوداء" يبدأ من 15 أغسطس حتى 15 نوفمبر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ​وزير البيئة: تخلصنا سرياً من شحنة "اللاندين" السامة لاعتبارات أمنية

    أخبار

  • وزير البيئة يعلن التخلص من شحنة "اللاندين" السامة المخزنة منذ 18 عامًا

    أخبار

  • ​بدء مؤتمر البيئة للإعلان عن التخلص النهائي من شحنة "اللاندين السامة"

    أخبار

  • وزير الري: مستعدة لأي فيضان.. والمؤشرات تؤكد أنه في الإطار المتوسط

    أخبار

إعلان

e38b7993d2.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق