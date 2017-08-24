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تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة الإنتاج الحربي

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مصراوي Masrawy

تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة الإنتاج الحربي

03:14 م الخميس 24 أغسطس 2017

تفعيل بروتوكول التعاون بين محافظة البحيرة ووزارة الإنتاج الحربي

 

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اللواء ماجد مرعي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة، لبحث تفعيل البروتوكل بين المحافظة والوزارة من خلال مجموعة من المشروعات.

 

وشهد اللقاء مناقشة واستعراض بعض المشروعات المطلوب سرعة إنجازها بمحافظة البحيرة، ومنها ترفيق المناطق الصناعية بوادي النطرون، وحوش عيسى، ورشيد، وتمهيد ورصف الشوارع بها، وإنشاء 18 عمارة سكنية بأماكن مختلفة بمدينة دمنهور، وإنشاء عمارة سكنية بمركز أبو المطامير لنقل سكان العشوائيات بالمركز إليها.

وأشادت المحافظ بالخبرات والإمكانيات التكنولوجية الكبيرة التي تمتلكها الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، مؤكدة أن البروتوكول سيساهم في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة البحيرة، كما سيساهم في الاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات المتاحة بالمحافظة في تنفيذ تلك المشروعات بما يحقق سياسة الدولة.

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