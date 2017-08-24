بالصور - مطروح تحتفل بالعيد القومى تحت شعار "بشائر الخير قادمة"

كتب وتصوير - علاء أحمد:

انطلقت صباح اليوم الخميس، الاحتفالات الرسمية لمحافظة مطروح بالعيد القومى الـ 102 تحت شعار"بشائر الخير قادمة".

ويواكب العيد القومي لمطروح ذكرى معركة وادى ماجد وتصدي أهالى المحافظة في عام 1915 لقوات جيش الاحتلال الإنجليزى.

تجئ الاحتفالات تحت رعاية اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، وبحضور اللواء شريف بشارة قائد المنطقة الغربية واللواء هشام نصر مدير أمن مطروح والقيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

بدأت الاحتفالية بإعطاء محافظ مطروح شارة البدء بإيقاد الشعلة أمام ديوان عام المحافظة بحضور اللواء زاهر عبد الرحمن واللواء أحمد الهياتمى المحافظين السابقين وعدد من القيادات الأمنية والشعبية والدينية والتنفيذية وكافة اطياف المجتمع.

وبعد إيقاد الشعلة تحرك موكب بقيادة محافظ مطروح إلي منصة الاحتفالات بكورنيش المدينة ليبدأ طابور العرض بحملة الاعلام بمشاركة شباب الطلائع وشباب مراكز المدن الثماني وطلاب المدارس والجامعات بالمحافظة بالاضافة الي عرض كافة الألعاب الرياضية “الجمباز والكاراتيه والكونج فو”.

كما شاهد الحضور عرض لسيارات المديريات الخدمية والحماية المدنية والمرور وقوات التدخل السريع ومرفق الاسعاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسيارات مراكز المدن الثمانية.

من جانبه أكد اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح، أن العيد القومى هذا العام مختلف عن السابق لما تحظى به مطروح من اهتمام القيادة السياسية ما أدى إلى طفرة تنموية كبيرة فى شتى القطاعات.

وقال:"شرفت مطروح هذا العام بمشاركة وبحضور كبار الشخصيات العامة والإعلاميين بمصراللذين حرصوا على مشاركه اهالى المحافظة فرحتهم بالعيد القومى ورصد الطفرة التنموية التى تشهدها المحافظة عن قرب حيث تشهد تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة منها إقامة ميناء تجاري بمنطقة جرجوب بمدينة النجيلة والمشروع النووي السلمي لتوليد الطاقة الكهربائية بالضبعة ومدينة العلمين الجديدة والبدء فى جنى ثمار المؤتمر الاقتصادى بافتتاح المرحلة الأولى من اكبر المشروعات الاستثمارية بالمحافظة بتكلفة بلغت 14 مليار جنيه وافتتاح متحف روميل بعد إغلاقة لأكثر من 10 سنوات متزامنا مع العيد الماسى لذكرى موقعة العلمين الشهر القادم.

وأضاف أنه جارى العمل على افتتاح متحف أثار مطروح بمكتبة مصر العامة بمطروح بالإضافة إلي الطفرة الاستثمارية بالتوقيع علي 11 مشروعًا استثماريًا بقيمة 22 مليار جنيه بالإضافة الي التوقيع غدًا علي 10 مشروعات استثمارية بتكلفة استثمارية مليوني جنيه.