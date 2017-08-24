7 فنانين أثاروا الجدل بـ«التاتو».. منهم من اتهم بـ«الكفر» و«الهضبة» مفاجأة

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على الرغم من أنها حرية شخصية، فإن بعض الفنانين يتعرضون للانتقاد بسبب ما تحويه وشومهم من كلمات قد يعتبرها البعض غير مناسبة، في حين يحرص آخرون على كتابة كلمات معينة ترتبط بهم كأسماء الأشخاص المقربين إليهم أو حتى كلمات لبث التفاؤل أو غيره.

ويقدم موقع "التحرير - لايف" مجموعة من الفنانين الذين أثاروا الجدل بـ"التاتو"..

1- منة شلبي

إحدى أكثر الفنانات إثارة للجدل، بوضع "التاتوهات" على جسدها، وكان أول "تاتو" وضعته عام 2012، أثناء فعاليات مهرجان "كان" السينمائي، والذي شاركت فيه بفيلم "بعد الموقعة"، وكان "التاتو" على كتفها اليمنى على شكل "حبتي كرز".

أما "تاتو" الأزمة الكبرى فكان ما وضعته أثناء العرض الخاص للفيلم ذاته ولكن في مصر، والذي كان يحتوي على لفظ الجلالة "الله"، وتعرضت "منة" لهجوم شديد وقتها، بسبب وجود كلمة "الله" على يدها، بينما كانت ترتدي في الوقت ذاته فستانًا عاريًا، من جهتها، دافعت النجمة الشابة عن نفسها، قائلة إنها رسمت لفظ الجلالة، من أجل حمايتها.

أما آخر "تاتوهات" منة، فكان في مهرجان قرطاج السينمائي عام 2014 ولكن هذه المرة أثار إعجاب الجميع، إذ رسمت أسفل رأسها خلف رقبتها بشكل زخرفي كلمة "حرية".





2- غادة عبد الرازق

اشتهرت الفنانة غادة عبد الرازق، بحرصها الدائم على رسم "التاتوهات"، ولعل أشهرها ذلك الذي على يدها اليسرى ويحمل كلمة "إيمان" بالإنجليزية، وهي "faith"، وآخر على يدها اليمنى وهو "العزيمة".

3- هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية، اشتهرت بالعديد من رسومات "التاتو" التي ظهرت بها، وأثارت الجدل بصورة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في نوفمبر عام 2014 ظهر فيها تاتو رسمته على يدها، مدون فيه جزء من قصيدة لشاعر الحب نزار قباني، ونصه "فإذا وقفت أمام حسنك صامتًا، فالصمت في حرم الجمال جمال".

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4- دنيا مسعود

نشرت الفنانة دنيا مسعود، صورة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في مايو عام 2015، ظهر فيها "تاتو" مثير للجدل على ظهرها، حيث تضمن جملة "خصومة قلبي مع الله"، واتهمها العديد من الجمهور، بالإلحاد والخروج عن الإسلام، وهو ما رفضت الإفصاح عنه بشكل نهائي، معتبرة الأمر حرية شخصية لها.

5- أحمد الفيشاوي

صاحب أكبر عدد من الوشوم بين الفنانين المصريين، حيث إن جسد الفنان أحمد الفيشاوي، نجل الفنان الكبير فاروق الفيشاوي، يحمل عددا كبيرا من التاتو، من بينها واحد على ذراعه اليمنى يحمل كلمة "أمي" ظهر به في شهر مارس الماضي، بالإضافة إلى تاتو آخر يحمل اسم ابنته "لينا".

6- تامر هجرس

انتقاد كبير تعرض له الفنان "تامر هجرس" في مارس من العام الماضي بعد نشر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" ظهر فيها تاتو على يده اليمنى حمل عبارة "لا حول ولا قوة إلا بالله"، ما أثار غضب الكثيرين.



7- عمرو دياب

آخر الفنانين الذين أثاروا الجدل برسم "التاتو"، كان الفنان "عمرو دياب"، حيث ظهر خلال حفله الأخير في الساحل بتاتو على يده اليمنى، ولفت انتباه الجميع وتعذر على البعض فهم كلماته، واتضح فيما بعد أن التاتو يحمل اسم والده ووالدته "عبد الباسط ورقية".

وكان "الهضبة" قد لفت الأنظار أيضًا بعد طرح بوستر ألبومه الأخير "معدي الناس"، حيث ظهر "تاتو" أعلى صدره حمل كلمة "Stamina"، والتي تعني القدرة على التحمل.