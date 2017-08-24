بدأت بالنشرة الجوية وقدّمت «صباح الخير يا مصر».. 7 معلومات عن «فاطمة النجدي»

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توفيت الإعلامية الشهيرة فاطمة النجدي، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ويقدم موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المعلومات التي لا يعرفها الكثيرون عن الراحلة..

1- تنتمي إلى مدرسة التليفزيون المصري، وتميزت فى تقديم نشرات الأخبار والتغطيات السياسية.

2- عملت فى المجال الإعلامي منذ 20 عاما، بدأت بالنشرة الجوية، وتدرجت فى العمل حتى وصلت إلى تقديم برنامج "صباح الخير يا مصر".



3- قضت تسع سنوات كمقدمة للنشرة الجوية.

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4- انتقلت إلى التليفزيون الكويتي وقدمت برنامجا اقتصاديا، ثم عادت إلى مصر للعمل فى قناة الليبية.

5- عادت إلى التليفزيون المصري عقب ثورة يناير، وقالت عنه: "شغال بطريقة الفكر الحكومي المقيد".

6- عملت في مجموعة قنوات "أون تي في" في تقديم برنامج "صباح ON" بمشاركة الإعلامي خالد تليمة.

7- رفضت ظهور المحجبات بالتليفزيون المصري، وقالت فى تصريحات صحفية سابقة: "لا أعترض على الحجاب، ولكن هناك مجالات كثيرة من الممكن أن تستوعب المحجبات والمنتقبات، وتعجبت جدا من إحدى القنوات التى ظهرت بها مذيعات منتقبات، فهؤلاء إذا كن يعتبرن وجه المرأة أو شعرها عورة فما الداعي لظهورهن من الأساس؟! عليهن أن يعملن فى المجالات الإنسانية أو الخيرية لأن هذا يعد تناقضا".

