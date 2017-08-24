محافظ المنوفية: افتتاح المستشفى العسكري الجديد بداية العام المقبل

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الخميس، افتتاح المستشفى العسكري أوائل العام المقبل، مضيفًا أنها ستمثل إضافة كبيرة للمنظومة الطبية والصحية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمدينة شبين الكوم، بحضور نواب الشعب ووكلاء الوزارة بالمحافظة.

وأشارت الدكتور هناء سرور وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إلى أنه سيتم إنشاء أكبر مجمع للغسيل الكلوي بمستشفى منوف عقب توفير 26 مكينة غسيل كلوي، فضلًا عن تطوير شبكة الغازات وإجراء توسعة للعناية المركزة وعناية قلب وأطفال بمستشفى تلا، وتوفير أجهزة آشعة مقطعية حديثة لمستشفى شبين الكوم التعليمي.

وأضافت أنه سيتم التوسع في إنشاء مدارس التمريض لسد العجز في أطقم التمريض بكافة المستشفيات على مستوى المحافظة.

وأشارت سرور إلى البدء في إنشاء مستشفى جديد للحوادث والطوارئ بجوار مستشفى شبين الكوم التعليمي ستمثل إضافة فعالة للمنظومة الطبية بالمحافظة فضلًا عن البدء في التشغيل التجريبي لسيارت الإسعاف " 137 " لتوفير أفضل خدمة طبية للمواطنين.