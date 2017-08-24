تحرير 25 محضرا لسلع منتهية الصلاحية ومجهولة في حملة ببورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

حررت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الخميس، 25 محضرًا لسلع مجهولة المصدر وأخرى منتهية الصلاحية.

وأسفرت حملة تموينية مكبرة عن ضبط 8500 قطعة شيكولاتة منتهية الصلاحية، و34 كرتونة "جبن نستو" منتهية الصلاحية، ولحوم مستوردة في حالة إحلال، وعدم وجود شهادات صحية في بعض المحال؛ بالإضافة إلى وجود ثلاجات بدون ترخيص.