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حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"

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مصراوي Masrawy

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"

03:00 م الخميس 24 أغسطس 2017

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المنوفية - مروة فاضل:

شن مركز ومدينة قويسنا، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور المنوفية، والإدارة العامة للطريق السريع وشرطة المرافق بقويسنا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين على الطريق السريع " القاهرة - إسكندرية" الزراعي بزمام مدينة قويسنا.

وأغلقت الحملة المعابر العشوائية للتقليل من الحوادث على الطريق، بإشراف مجدي أبو السعد، رئيس مركز ومدينة قويسنا.

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