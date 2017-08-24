حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"
حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"
03:00 م الخميس 24 أغسطس 2017
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور - مطروح تحتفل بالعيد القومى تحت شعار "بشائر الخير قادمة"
المنوفية - مروة فاضل:
شن مركز ومدينة قويسنا، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور المنوفية، والإدارة العامة للطريق السريع وشرطة المرافق بقويسنا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين على الطريق السريع " القاهرة - إسكندرية" الزراعي بزمام مدينة قويسنا.
وأغلقت الحملة المعابر العشوائية للتقليل من الحوادث على الطريق، بإشراف مجدي أبو السعد، رئيس مركز ومدينة قويسنا.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تنفيذ 14 قرارا بإزالة مباني مخالفة في المنيا
-
إزالة 155 مخالفة مرافق بمدينة الأقصر
-
حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بشبرا الخيمة
-
حملة للتفتيش على المنشآت الصناعية في القليوبية
إعلان
إعلان