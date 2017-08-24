حملة مكبرة لإزالة الإشغالات على الطريق الزراعي السريع "القاهرة - الإسكندرية"

المنوفية - مروة فاضل:

شن مركز ومدينة قويسنا، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمرور المنوفية، والإدارة العامة للطريق السريع وشرطة المرافق بقويسنا، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات ورفع الباعة الجائلين على الطريق السريع " القاهرة - إسكندرية" الزراعي بزمام مدينة قويسنا.

وأغلقت الحملة المعابر العشوائية للتقليل من الحوادث على الطريق، بإشراف مجدي أبو السعد، رئيس مركز ومدينة قويسنا.