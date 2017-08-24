"شغلني شكرا" لتدريب الفتيات على رعاية الأطفال والمسنين بقنا

قنا -عبدالرحمن القرشي:

تنظم مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان، بالاشتراك مع جمعية تنمية جنوب مصر بقنا، اليوم الخميس، ولمدة 16 يومًا ورشة عمل لتدريب 25 فتاة بمحافظة قنا، ضمن فعاليات تنفيذ مبادرة "شغلني شكرًا" الممولة من الصندوق الاجتماعي للتنمية، للتدريب على رعاية الأطفال وكِبار السن بمحافظة قنا.

وقالت هبة حسن مدير المبادرة، إن المبادرة يتم تنفذها على مستوى أربع محافظات، هي الأقصر وقنا وأسوان وسوهاج، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل من خلال تنمية مهارتهم وتمكينهم بعدة مجالات مثل التشييد والبناء والطاقة الشمسية ورعاية الأطفال وكبار السن.

وأضافت بأن مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص هما القوى الداعمة والدافعة للمجتمع وهم شركاء في التنمية، بالإضافة إلى دورهم في حل العديد من المشكلات الاجتماعية.

وأضاف محمد سعد، منسق المبادرة بمحافظة قنا، أن مؤسسة تنمية الأسرة المصرية بأسوان بالتعاون مع جمعية تنمية جنوب مصر تسعيان دائمًا إلى التكاتف مع جميع المؤسسات والقطاع الخاص ومؤسسات الدولة بهدف تحسين الحالة المعيشية والصحية والبيئية لأفراد المجتمع في جنوب الصعيد.