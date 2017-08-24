إنشاء قسم شرطة ثاني بـ"شبين الكوم" في المنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

أعلن الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، اليوم الخميس، قرب إنشاء قسم شرطة ثاني شبين الكوم، للإختصاص بكافة أحوال العزبة الغربية من أجل رفع درجة الأمان وتحقيق الانضباط في الشارع.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بعدد من أعضاء مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة شبين الكوم، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورؤساء حي غرب، وحي شرق، ووكلاء وزراة التموين والصحة والكهرباء والشباب والرياضة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، لمناقشة أهم المعوقات في قطاع الصرف الصحي والصحة والتربية والتعليم والكهرباء والنظافة والإشغالات.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه سبق وأصدر قرارًا بإنشاء حي العزبة الغربية بمدينة شبين الكوم من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتنمية وتطوير الهيكل الإداري، موكدًا أنه في الفترة الأخيرة تم رفع كفاءة المحولات الكهربية بالعزبة الغربية للحد من انقطاع الكهرباء وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأصدر المحافظ توجيهاته بتحسين حالة الإنارة ورفع القمامة والإشغالات بصفة يومية من أجل تحسين المظهر الجمالي والحضاري.