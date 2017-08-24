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"البترول": عودة العمل في "سيدبك" عقب احتواء آثار حريق وحدة الإثيلين

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مصراوي Masrawy

"البترول": عودة العمل في "سيدبك" عقب احتواء آثار حريق وحدة الإثيلين

02:41 م الخميس 24 أغسطس 2017

وزارة البترول والثروة المعدنية

أ. ش. أ

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، إعادة تشغيل الوحدات الإنتاجية بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات "سيدبك" بكامل طاقتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة السنوية للمصنع، ونجاح تنفيذ الخطة العاجلة لاحتواء آثار الحريق الذي نشب بأحد ضواغط وحدة التبريد في مصنع إنتاج الإثيلين بالشركة.

وأوضح المهندس محمد سعفان رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، في تقرير للمهندس طارق الملا، وزير البترول، أن التشغيل التجريبي للمصنع بدأ مطلع الشهر الحالي، وصولاً إلى انتظام التشغيل لمصنعي الإيثيلين والبولي إيثيلين بكامل طاقتهما الإنتاجية في وقت قياسي.

ولفت إلى أنه تم إعادة تشغيل مصنع البولي إيثيلين كمرحلة أولى ثم إعادة تشغيل مصنع الإيثيلين لتحقيق الانتظام للعملية الإنتاجية من منتج البولي إيثيلين كما تم توفير احتياجات شركة البتروكيماويات المصرية من الإيثيلين لإنتاج البولي فينيل كلوريد، وفق بيان لوزارة البترول اليوم الخميس.

وأوضح التقرير، أن عملية إعادة التشغيل التزمت بأساليب وضوابط التشغيل الآمن في ضوء الأهمية التي يوليها قطاع البترول لتحقيق الأمن والسلامة بمنشآته الإنتاجية، وجاري العمل لمراجعة كافة أنظمة الأمان والحماية بالشركة، لافتًا إلى دور شركات البترول الشقيقة في توفير المهمات والمعدات المطلوبة وكذلك الخبرات الفنية اللازمة لتجهيز المصنع وعودته للعمل في زمن قياسي.

ونشب حريق هائل، شهر يوليو الماضي، في وحدة إنتاج الإيثيلين رقم 501 بشركة سيدي كرير للبتروكيماويات (سيدبك) غربي الإسكندرية أثناء تنفيذ أعمال الصيانة السنوية.

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