​رئيس الإيكاو يشيد بجهود مصر في النهوض بأمن الطيران

كتب- طه عبيد:

أشاد رينارد اليو، رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني "الايكاو"، بجهود مصر في النهوض بأمن الطيران المدني والتزامها بالعمل المستمر لتحقيق ذلك.

وعبر رئيس الإيكاو - في كلمته خلال المؤتمر الوزاري الإقليمي لأمن الطيران بشرم الشيخ، اليوم الخميس-، عن سعادته بأن يقام المؤتمر تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيدا بجهود الحكومة المصرية وهيئة الطيران المدني على حسن الضيافة والتجهيزات المميزة والدعم السخي الذي أتاح لنا عقد هذا المؤتمر الوزاري لأمن الطيران في منطقتي أفريقيا والشرق والأوسط، هنا في شرم الشيخ.

وقال رئيس المنظمة، إنه "في سبتمبر الماضي، خلال الدورة التاسعة والثلاثين للجمعية العمومية للإيكاو، أوصى المندوبون بأن تعتمد الإيكاو على وجه السرعة عددا من الأولويات المرتبطة بأمن الطيران، من بينها الخطة العالمية لأمن الطيران، وقد شُكّلت لهذا الغرض فرقة عمل خاصة وعُرضت المسودة الأولى للخطة الجديدة على فريق خبراء أمن الطيران في الربيع الماضي قبل عرضها على مجلس الإيكاو، ووافق المجلس على تعميم مشروع الخطة على الدول الأعضاء لالتماس آرائها وتعليقاتها بعد أن لاقت قبوله نتائج العمل الذي أجري في هذا الصدد حتى الآن".

وأضاف أن "هذه الخطة العالمية لأمن الطيران تتيح إطارًا طموحا لتعزيز أمن الطيران على مدى السنوات القادمة، وهي تشمل أيضا المحاور الرئيسية للقرار 2309 الصادر عن مجلس أمن الأمم المتحدة بشأن "الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية: أمن الطيران الذي اعتُمد في سبتمبر 2016".

وأكد أن "الهدف الرئيسي للخطة هو تعزيز فعالية أمن الطيران العالمي عموما، وتحسين التنفيذ العملي والمستدام لتدابير أمن الطيران الوقائية، وللمساعدة على بلوغ هذا الهدف، تحدد الخطة خمس أولويات رئيسية ينبغي أن تتعاون الإيكاو والدول والجهات المعنية الأخرى على تركيز اهتمامها العاجل ومواردها وجهودها عليها، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الموازية اللازمة على الصعيد العالمي والوطني والمحلي، وتتمثل تلك الأولويات الخمس في تعزيز الوعي بالمخاطر والتصدي لها، وإرساء ثقافة أمنية واضحة المعالم، وتحسين الموارد التكنولوجية وتعزيز الابتكار، وتحسين إجراءات الرقابة وضمان الجودة، وأخيرا تعزيز أواصر التعاون والدعم".

وأوضح أن خريطة طريق التنفيذ الملحقة بالخطة العالمية لأمن الطيران تحدد أهدافا دقيقة مشفوعة بمؤشرات ومهل زمنية لإنجازها. وسيجرى هذا العمل على مدى السنوات الثلاث القادمة وستُستعرض الخطة كذلك بشكل دوري لتعديلها حسب الحاجة لمواكبة أي تهديدات جديدة أو ناشئة يتعرض لها أمن الطيران.

وأضاف: "جرت العادة في أغلب المشاريع التي نضطلع بها معاً لصالح شبكة الطيران العالمية، فإن المشاركة والتعاون الإقليميين ضروريان لنجاح هذه العملية، وبما أن مشروع الخطة العالمية لأمن الطيران لا يزال معروضاً على الدول لاستعراضه، فلا يوجد توقيت أفضل من توقيت هذا المؤتمر الوزاري الهام لإضفاء اللمسات الأخيرة على هذه الخطة ولتعزيز قيمتها إجمالا".

وأردف: "بالنسبة لإقليم أفريقيا والمحيط الهندي، فقد صادق مجلس الإيكاو من قبل على خطة التنفيذ الإقليمية الشاملة لأمن الطيران والتسهيلات في أفريقيا (AFI SECFAL Plan) التي طُرحت في أبريل 2015، وتشرف على الخطة نفسها وبرنامج عمل تنفيذها لجنةٌ توجيهية تتألف من ممثلين عن الدول والقطاع وشركاء التنمية والمانحين والجهات المعنية الأخرى، ويتوقف تنفيذ هذه الخطة الشاملة على التعاون الوطيد بين الدول ومفوضية الاتحاد الأفريقي واللجنة الأفريقية للطيران المدني والإيكاو".