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الجيش النيجيري: استسلام نحو 70 من مقاتلي بوكو حرام في شمال شرق البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش النيجيري: استسلام نحو 70 من مقاتلي بوكو حرام في شمال شرق البلاد

02:54 م الخميس 24 أغسطس 2017

الجيش النيجيري: استسلام نحو 70 من مقاتلي بوكو حرام في شمال شرق البلاد

الجيش النيجيري

كيب تاون - (د ب أ):
استسلم نحو 70 من مقاتلي حركة بوكو حرام المتشددة في شمال شرق نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الجيش اونيما نواشوكو في بيان اليوم الخميس إن المتمردين سلموا أنفسهم خلال الثلاثة أسابيع الماضية ، بعد عمليات قصف متكررة من الجو وبالمدفعية وبالقذائف بالإضافة إلى الكمائن التي نصبها الجنود لهم.

وأضاف " الهجوم الذي يمضي بلا هوادة أجبر الكثير منهم على تسليم أنفسهم للقوات".

وأضاف أن المتمردين الذين سلموا أنفسهم " يخضعون حاليا لإعادة تأهيل واستئصال للأفكار المتطرفة".

وتمثل بوكو حرام تهديدا دائما للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، وقد شنت أيضا هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ومنذ عام 2009، قتل المسلحون عشرات الآلاف من المواطنين في نيجيريا وتشاد والكاميرون والنيجر.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن نحو 7ر2 مليون شخص في المنطقة فروا من ديارهم بسبب بوكو حرام.

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