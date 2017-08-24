للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير لأطفالك
للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير لأطفالك
01:05 م الخميس 24 أغسطس 2017
للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير في أيام الصيا
كتبت- هاجر حاتم:
تبحث الأم يومياً عن أفكار سهلة لعمل وجبات سريعة التحضير لأبنائها بشكل يومي، لهذا نستعرض لك 3 وجبات لا تستغرق كل منها أكثر من 40 دقيقة فقط بحسب ما ذكره موقع "cookpad".
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