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للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير لأطفالك

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مصراوي Masrawy

للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير لأطفالك

01:05 م الخميس 24 أغسطس 2017

للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير لأطفالك

للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير في أيام الصيا

كتبت- هاجر حاتم:

تبحث الأم يومياً عن أفكار سهلة  لعمل وجبات سريعة التحضير لأبنائها بشكل يومي، لهذا نستعرض لك 3 وجبات لا تستغرق كل منها أكثر من 40 دقيقة فقط بحسب ما ذكره موقع "cookpad".

 

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