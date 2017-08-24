للمرأة العاملة.. وجبات سريعة التحضير لأطفالك

كتبت- هاجر حاتم:

تبحث الأم يومياً عن أفكار سهلة لعمل وجبات سريعة التحضير لأبنائها بشكل يومي، لهذا نستعرض لك 3 وجبات لا تستغرق كل منها أكثر من 40 دقيقة فقط بحسب ما ذكره موقع "cookpad".