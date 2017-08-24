فيتنام تدين النشاط العسكري التايواني في بحر الصين الجنوبي

هانوي - (د ب أ):

أدانت فيتنام المناورات العسكرية بالذخيرة الحية التي جرت في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية لي ثي ثو هانج مستخدمة التعبير المتداول للإشارة لتايوان والاسم الفيتنامي لسلسلة جزر سبراتلي"المناورات المتكررة بالذخيرة الحية لتايبيه الصينية حول جزر با بينه في أرخبيل ترون سا في فيتنام تمثل انتهاكا خطيرا للسيادة الإقليمية الفيتنامية على الأرخبيل".

وأضافت " فيتنام تقدمت باحتجاج حازم وتطالب تايبيه الصينية بعدم تكرار هذه الأفعال".

ويشار إلى أن تايبيه تزعم ملكيتها في معظم مناطق بحر الصين الجنوبي عند نفس خطوط بكين، وذلك على الرغم من أن تواجدها يقتصر على جزيرة واحدة.

ويذكر أن كل من فيتنام والفلبين وماليزيا وبروناي تزعم أيضا أحقيتها في ملكية أجزاء من هذه المنطقة.