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عقب انقطاع الكهرباء.. 15 سيارة إسعاف لنقل مرضى مستشفى "الهلال" بسوهاج

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مصراوي Masrawy

عقب انقطاع الكهرباء.. 15 سيارة إسعاف لنقل مرضى مستشفى "الهلال" بسوهاج

02:22 م الخميس 24 أغسطس 2017

ارشيفية

سوهاج – عمار عبدالواحد:

دفع مرفق الإسعاف بسوهاج، تحت إشراف الدكتور ممدوح السيد، اليوم الخميس، بـ15 سيارة إسعاف لمستشفى الهلال بسوهاج "التأمين الصحي"، لنقل مرضى أقسام العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحضانات والغسيل الكلوي لمستشفيات أخميم المركزي، وسوهاج التعليمي، وسوهاج العام، ومستشفى الهلال الأحمر بالحويتي،عقب الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي بالمستشفى.

وانتقلت الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى مستشفى الهلال، للاطمئنان على حالة المرضى المنقولين، ومتابعة سير العمل في باقي أقسام المستشفى.

وقال المهندس مدحت عيد، وكيل وزارة الكهرباء بسوهاج، إنه تم الدفع بسيارة المعمل الخاصة بشركة الكهرباء والمهندسين والفنيين والعمال بالشركة لسرعة إعادة التيار للمستشفى، حرصًا على صحة المرضى المحجوزين والمترددين عليها.

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