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بالصور.. القبض على 3 سائقين بتهمة تعاطي المخدرات في السويس

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مصراوي Masrawy

بالصور.. القبض على 3 سائقين بتهمة تعاطي المخدرات في السويس

02:21 م الخميس 24 أغسطس 2017

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السويس - حسام الدين أحمد:

نظمت مديرية أمن السويس بالتنسيق مع مديرية الصحة، حملة مرورية اليوم الخميس، لفحص سائقي الشاحنات على الطرق السريعة وضبط متعاطي المخدرات منهم.

وقاد الحملة العميد محمد رشاد مدير إدارة مرور السويس، والرائد محمد عابد رئيس مباحث المرور، وفحصت الحملة 25 سائق سيارة نقل، تم اختيارهم عشوائيًا على طريق "السويس – السخنة".

وتبين من الفحص تعاطي 3 منهم المواد مخدرة، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق معهم بتهمة تعاطي مواد مخدرة.

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