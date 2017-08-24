التعليم تنظم محاضرات إرشادية لدمج الطلاب السوريين بالمجتمع المصري

كتبت- ياسمين محمد:

نظمت الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية الاجتماعية، محاضرات إرشادية لبعض الطلاب المصريين والسوريين وأولياء أمورهم، بمدرسة الشهيد محمود أبو المجد، بإدارة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، برعاية منظمة بلان الكندية، في إطار اهتمام الوزارة بتهئية البيئة المدرسية للطلاب السوريين ودمجهم داخل المجتمع المصري.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الخميٍس، أكدت فاطمة محمود مدير عام الإدارة العامة للمشاركة المجتمعة، أن المحاضرات تقدم ضمن مشروع "التعليم في بيئة آمنة" الممول من السفارة الكندية، وينفذ في عدة مديريات تعليمية وهي: الجيزة، الإسكندرية، ودمياط، بإشراف وتنسيق بين إدارات المشاركة المجتمعية والتربية الاجتماعية والامن بالمديريات محل التنفيذ.

وتابعت محمود أن هذا المشروع يهدف إلي دعم الطلبة السوريين من خلال عدة فعاليات لتهيئة البيئة الفيزيقية للمدرسة، وتنمية وتوجيه المعلم، وتقديم دعم اقتصادي للطلبة جميعًا، وتقديم توجيه نفسى واجتماعي للطلبة وأولياء الأمور إن لزم الأمر من خلال التربية الاجتماعية والنفسية، ولمد جسور التواصل بين الطالب المصري وولي أمره والطالب السوري وولي أمره.