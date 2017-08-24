رئيس جامعة القاهرة: إعفاء الطلاب غير القادرين من مصروفات العام الجديد

كتب- محمد قاسم:

قرر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إعفاء أبناء اليتامي من طلاب الجامعة وغير القادرين من المصروفات الدراسية بداية من العام الجامعي الجديد 2017/2018.

وقال الخشت في تصريحات اليوم الخميس، إن الجامعة سوف تقوم بمساعدة الطلاب من خلال صندوق التكافل الاجتماعي التابع للجامعة، إلى جانب صناديق التكافل الإجتماعي التابعة للكليات.

وأضاف الخشت، أن أوجه تقديم الدعم لطلاب الجامعة، تشمل إجراء العمليات الجراحية للطلاب بمستشفي الطلبة، وشراء أجهزة تعويضية، وسماعات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة، وسداد رسوم دراسية للطلاب النظاميين وطلاب الإنتساب الموجه، وسداد رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب المكفوفين والحالات الصحية.

وأكد الخشت أن الدعم يقدم للطلاب من خلال صندوق التكافل الإجتماعي طبقا للحالات الاجتماعية المتمثلة في يتيم الأبوين، والأمراض المستعصية والمزمنة، وإنعدام الدخل، ووفاة الأب، وحالات الطلاق أو التفكك الأسري، وبعض الحالات الأخرى التي يراها الأخصائي الاجتماعي لدعم الطلاب.

وأشار إلى أنه تم تطوير العمل بصندوق التكافل الإجتماعي لتسهيل الإجراءات على الطلاب، حيث يتقدم الطالب المستحق للدعم اعتبارا من السنة الأولى ويستمر صرف الدعم له حتى التخرج بنفس الأوراق.

ويقوم صندوق التكافل الإجتماعي المركزي التابع للجامعة وصناديق التكافل الاجتماعي بالكليات بتوفير الرعاية الإجتماعية لطلاب الجامعة غير القادرين.