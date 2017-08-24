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الدفاع المدني السعودي يهييء 60 نقطة لمساعدة الحجاج العجزة والمرضى

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مصراوي Masrawy

الدفاع المدني السعودي يهييء 60 نقطة لمساعدة الحجاج العجزة والمرضى

02:26 م الخميس 24 أغسطس 2017

الدفاع المدني السعودي يهييء 60 نقطة لمساعدة الحجاج العجزة والمرضى

ارشيفية

الرياض - (د ب أ):

أعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الخميس، عن تهيئة 60 نقطة لمساعدة الحجاج العجزة والمرضى والمصابين بالحرم المكي.

ويتوقع أن يشهد الحرم غدا الجمعة، ازدحاما غير عادي بعد أن وصل عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة إلى حوالي 4ر1 مليون حاج.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني ، في بيان لها اليوم، إنها كثفت استعداداتها للتعامل مع كافة المخاطر المرتبطة بتزايد أعداد الحجاج والمصلين بالحرم المكي الشريف غداً الجُمعة والتي تعد أول جُمعة في شهر ذي الحجة.

وأضاف قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف العقيد نوار العصيمي أنه تم رفع عدد نقاط الدفاع المدني لدعم الحرم المكي الشرف من 30 نقطة في الأوقات العادية إلى 60 نقطة في أوقات الذروة مثل أيام الجمعة والنفرة، لمواجهة أي حالات طارئة وتقديم خدمات الاخلاء والاسعاف للحجاج والمصلين في حالات الطوارئ.

وأوضح العقيد العصيمي أن قوة الحرم تعنى بمساعدة كبار السن والعجزة وأصحاب الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط، ونقل هؤلاء والمصابين من داخل الحرم وساحاته إلى المراكز الصحية الأربعة الموجودة في الحرم.

وأضاف أن الإصابات داخل الحرم وساحاته كثيرة ومتنوعة، ويأتي في مقدمتها السقوط والإغماء والإرهاق نتيجة الإجهاد الحراري

وذكر العصيمي أن قوة الحرم تتمركز في الأبواب الرئيسية وحجر إسماعيل بالحرم المكي الشريف إضافة إلى الساحات المحيطة به.

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