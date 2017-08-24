«ذا صن»: ميسي في مانشستر سيتي الصيف المقبل

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ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن جورجي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، التقى بمدير الكرة في مانشستر سيتي، تكسيكي بيجيريستين، والذي كان يعمل مديرًا رياضيًا لبرشلونة حتى عام 2012.

وأضافت «ذا صن»، أن الاثنين تناقشا حول إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني لنادي مانشستر سيتي الصيف المقبل، وليس في الوقت الحالي، نظرا لبعض الصعوبات.

ووأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يرى أن الأجواء في مانشستر سيتي ستكون مهيئة، نظرًا للعلاقة الجيدة مع الرئيس التنفيذي فيران سوريانو.

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من جهته أكد مدير الكرة في مانشستر سيتي، أن النادي الإنجليزي لم يتقدم بعرض لإدارة البلوجرانا، ولكن على استعداد للتوقيع مع ميسي.

يذكر أن ميسي وافق على التجديد لبرشلونة شفهيًا في يوليو الماضي حتى عام 2021، ولكن لم يوقع على العقود بسبب وضع الفريق، خاصة وأن عقده سينتهي في صيف 2018.