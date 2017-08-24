أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«ذا صن»: ميسي في مانشستر سيتي الصيف المقبل

Google+ Print
«ذا صن»: ميسي في مانشستر سيتي الصيف المقبل «ذا صن»: ميسي في مانشستر سيتي الصيف المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، أن جورجي والد الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، التقى بمدير الكرة في مانشستر سيتي، تكسيكي بيجيريستين، والذي كان يعمل مديرًا رياضيًا لبرشلونة حتى عام 2012.

وأضافت «ذا صن»، أن الاثنين تناقشا حول إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني لنادي مانشستر سيتي الصيف المقبل، وليس في الوقت الحالي، نظرا لبعض الصعوبات.

ووأشارت الصحيفة إلى أن ميسي يرى أن الأجواء في مانشستر سيتي ستكون مهيئة، نظرًا للعلاقة الجيدة مع الرئيس التنفيذي فيران سوريانو.

شاهد أيضا

من جهته أكد مدير الكرة في مانشستر سيتي، أن النادي الإنجليزي لم يتقدم بعرض لإدارة البلوجرانا، ولكن على استعداد للتوقيع مع ميسي.

يذكر أن ميسي وافق على التجديد لبرشلونة شفهيًا في يوليو الماضي حتى عام 2021، ولكن لم يوقع على العقود بسبب وضع الفريق، خاصة وأن عقده سينتهي في صيف 2018.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)

أجايي: سعيد بهاتريك أزارو (فيديو)