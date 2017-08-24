أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

متحدث «دعم مصر»: لم نطرح تعديل الدستور.. وندعم السيسي في الانتخابات

Google+ Print
متحدث «دعم مصر»: لم نطرح تعديل الدستور.. وندعم السيسي في الانتخابات متحدث «دعم مصر»: لم نطرح تعديل الدستور.. وندعم السيسي في الانتخابات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم ، بمجلس النواب، إن الائتلاف «لم يناقش إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد مقترح تعديل الدستور»، مضيفا أنه حتى الآن غير مطروح على أجندة الائتلاف ذلك.

وأوضح، اليوم، الخميس، أن كل ذلك مجرد آراء شخصية تصدر عن بعض النواب، متحفظا على إبداء رأيه، خوفا من حدوث خلط بين موقفه الشخصي ونسبه كموقف للائتلاف، باعتباره المتحدث.

وحول تقييمه أداء ، قال إن هناك بعض الملاحظات على أداء عدد من الوزارات في حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحا أنه في المجمل وفقا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية فأداء الحكومة «مقبول»، مضيفا: «مع التأكيد أننا بحاجة إلى مراجعة بعض الأجزاء في برنامج الحكومة».

ولفت إلى أنه «نقدر الظروف الصعبة والإمكانيات المالية المتاحة في الدولة، ودائما ذلك يدفعنا لمساندة الحكومة، وتصحيح مسارها، في الوقت الذي نمارس فيه الرقابة الرشيدة وليس الرقابة الحنجورية».

شاهد أيضا

وأوضح أن إجراء تعديل وزاري سابق لأوانه الآن، ولكن مع بدء دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، وبعد عرض الحكومة تقريرا عن الـ6 أشهر الماضية نستطيع أن نحكم أننا بحاجة إلى إجراء تعديل وزاري من عدمه.

وأشار إلى أن أهم القوانين التي سيتقدم بها الائتلاف خلال دور الانعقاد المقبل، هي قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون يخص الشباب، وقانون عن المناقصات.

وشدد على أن ائتلاف "دعم مصر" سيكون في مقدمة الصفوف في دعم الرئيس عبد الفتاح لولاية ثانية، موضحا أن الائتلاف سيكون له تنظيم حقيقي على الأرض لحشد الناخبين للذهاب للتصويت في اللجان، ردا لجميل الرئيس السيسي وإيصال رسالة بأن الشعب المصري معه وخلفه.

وتوقع حسب الله أن تجرى الانتخابات المحلية بعد انتخابات الرئاسة وستكون في النصف الثاني من سنة 2018، لافتا إلى أنه من الوارد أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الثالث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ