متحدث «دعم مصر»: لم نطرح تعديل الدستور.. وندعم السيسي في الانتخابات

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قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الرسمي لائتلاف دعم مصر، بمجلس النواب، إن الائتلاف «لم يناقش إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد مقترح تعديل الدستور»، مضيفا أنه حتى الآن غير مطروح على أجندة الائتلاف ذلك.

وأوضح، اليوم، الخميس، أن كل ذلك مجرد آراء شخصية تصدر عن بعض النواب، متحفظا على إبداء رأيه، خوفا من حدوث خلط بين موقفه الشخصي ونسبه كموقف للائتلاف، باعتباره المتحدث.

وحول تقييمه أداء الحكومة، قال إن هناك بعض الملاحظات على أداء عدد من الوزارات في حكومة المهندس شريف إسماعيل، موضحا أنه في المجمل وفقا للظروف الصعبة التي تمر بها الدولة المصرية فأداء الحكومة «مقبول»، مضيفا: «مع التأكيد أننا بحاجة إلى مراجعة بعض الأجزاء في برنامج الحكومة».

ولفت إلى أنه «نقدر الظروف الصعبة والإمكانيات المالية المتاحة في الدولة، ودائما ذلك يدفعنا لمساندة الحكومة، وتصحيح مسارها، في الوقت الذي نمارس فيه الرقابة الرشيدة وليس الرقابة الحنجورية».

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وأوضح أن إجراء تعديل وزاري سابق لأوانه الآن، ولكن مع بدء دور الانعقاد الثالث في أكتوبر المقبل، وبعد عرض الحكومة تقريرا عن الـ6 أشهر الماضية نستطيع أن نحكم أننا بحاجة إلى إجراء تعديل وزاري من عدمه.

وأشار إلى أن أهم القوانين التي سيتقدم بها الائتلاف خلال دور الانعقاد المقبل، هي قانون التأمين الصحي الشامل، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون يخص الشباب، وقانون عن المناقصات.

وشدد على أن ائتلاف "دعم مصر" سيكون في مقدمة الصفوف في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية ثانية، موضحا أن الائتلاف سيكون له تنظيم حقيقي على الأرض لحشد الناخبين للذهاب للتصويت في اللجان، ردا لجميل الرئيس السيسي وإيصال رسالة بأن الشعب المصري معه وخلفه.

وتوقع حسب الله أن تجرى الانتخابات المحلية بعد انتخابات الرئاسة وستكون في النصف الثاني من سنة 2018، لافتا إلى أنه من الوارد أن يصدر قانون العدالة الانتقالية في دور الانعقاد الثالث.