«العفو عن الشيخ ميزو».. رسالة فاطمة ناعوت للسيسي عبر «إنستجرام»

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طالبت الكاتبة فاطمة ناعوت، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإفراج عن الشيخ محمد عبد الله نصر، الشهير بـ"ميزو".

ووجهت ناعوت للسيسي رسالة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، تقول فيها: "أعلم أن اسم الشيخ محمد عبد الله نصر، سجين الرأي في دولتنا المدنية! موجود على مكتبكم الآن للنظر في قرار العفو الرئاسي عنه، فأرجو ألا يتأخر تصديقكم على هذا القرار، لأن كل دقيقة لها ثمن الآن".

وأضافت: "أود أن أرفع إلى علمكم ما يلي: الشيخ محمد عبد الله نصر سجين الرأي في دولتنا المدنية، حالته الصحية تتدهور يوما بعد يوم، وعرضة لحزمة من المضاعفات الخطيرة، لأنه لا يلقى الرعاية الصحية التي تتناسب مع حالته الحرجة من الفشل الكلوي والكبدي وغير ذلك".

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وأوضحت الكاتبة: "أصدقاؤنا الأطباء اطلعوا على نتائج تحاليله وتقاريره الطبية، وأكدوا لنا تدهور صحته كثيرا، هو الآن ومنذ شهور طال عددها موجود في سجن وادي النطرون، ولا يلقى أي نوع من الرعاية الصحية، كما أخبرتنا شقيقته".

واختتمت: "حياته في رقبتنا جميعا، حياته في رقبة مصر، حياته في رقبة كل من شوه كلامه وحرفه وأساء فهمه وظلمه واتهمه بازدراء الدين، بينما كان يزدري مزدري الدين، حياته في رقبة الجميع".