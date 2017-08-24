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تدشين حملة «مؤيدون» لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

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تدشين حملة «مؤيدون» لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تدشين حملة «مؤيدون» لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

التحرير

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أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، ورئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية، عن تأسيس حملة «مؤيدون» لمساندة الرئيس عبد الفتاح ، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه الحملة سيكون بها أعضاء كثيرون من أحزاب وشخصيات عامة، إضافة إلى أعضاء من المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية.

وأوضح موسى، فى تصريح له، أن الحملة سيكون لها 3 مقرات كبيرة مجهزة بكل قاعات التدريب وصالات الميديا والغرف الإدارية بالقاهرة والجيزة والنوبارية،  وذلك للمتابعة والتنسيق مع كل محافظات الصعيد من الفيوم حتى أسوان من خلال مقر الجيزة، وسينسق مقر القاهرة مع المحافظات الأخرى، بدءا من القاهرة حتى بورسعيد وجنوب وشمال سيناء يتم التنسيق معها، أما مقر النوبارية فسينسق مع محافظات القليوبية والبحيرة والغربية وكفر الشيخ والإسكندرية ومطروح.

وأضاف رئيس حزب الغد أن الحملة تتحرك بفكر علمى وتنسيقى وتنموى بهدف استثمار المشروعات الضخمة التى أسسها الرئيس فى مرحلة الرئاسة الأولى، والمتوقع أن نشاهد مردودها المباشر خلال المرحلة الانتخابية الثانية، لافتًا إلى أنه سيتم تسليم كارنيهات مجانية لكل المشاركين فى الحملة، سواء بملء الاستمارة إلكترونيا أو فى أى من مقرات الحملة، كما تم تشغيل موقع إلكترونى ضخم لتسهيل تواصل أعضاء الحملة مع القائمين على التنسيق والمتابعة.

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وأشار إلى أنه تم وضع برنامج أساسى للحملة يحتوى على تنظيم 120 مؤتمرا جماهيريا على مستوى الجمهورية، فى مواعيد مختلفة تزامنا مع بدء الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بهدف تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشرح ما حققه من إنجازات خلال المرحلة السابقة وأسبابها وحجمها ومردودها خلال المرحلة المقبلة.

وقال إنه سيتم تدريب وتثقيف كل الأمانات فى كل المحافظات أسبوعيا، وذلك بهدف شرح مبادئ الحملة وبرنامجها، الذى يتضمن مشروعات تنموية فى غاية الأهمية، بهدف استكمال مشروعات الرئيس التى بدأها فى ولايته الأولى، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع ميثاق شرف مع كل المنسقين للحملة، وسيعقد مؤتمر صحفى للإعلان عن تدشين حملة «مؤيدون» وبدء عملها على أرض الواقع خلال أيام.

كما دعا جميع الحملات القائمة والتكتلات إلى الانضمام إلى الحملة من أجل دعم الرئيسى السيسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن حملة «مؤيدون» ستتوجه إلى الجاليات المصرية بالخارج للانضمام لها والتى تضم 10 ملايين مواطن مصرى بالخارج، بهدف تأييد الرئيس وطرح مشروعات تنموية تهم أبناء بالخارج.

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التحرير

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