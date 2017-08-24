حزب الغد يدشن حملة "مؤيدون" لمساندة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

كتبت- مروة شوقي:

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، تدشين حملة "مؤيدون" لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار موسى، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذه الحملة سيكون بها أعضاء من أحزاب قائمة وشخصيات عامة، علاوة على أعضاء من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية.

وأكد رئيس حزب الغد، أن حملة "مؤيدون" سيكون لها 3 مقرات كبيرة ومجهزة بكافة قاعات التدريب وصالات الميديا والغرف الإدارية، بالقاهرة والجيزة والنوبارية، للمتابعة والتنسيق مع كافة محافظات مصر.

وأضاف: "حملة "مؤيدون" تتحرك بفكر علمي وتنسيقي وتنموي، بهدف استثمار المشروعات الضخمة التي أسسها الرئيس في مرحلة الرئاسة الأولى، والمتوقع أن نشاهد مردودها المباشر خلال المرحلة الانتخابية الثانية، وسيتم تسليم كارنيهات مجانية لكل المشاركين في الحملة، كما تم تشغيل موقع إلكتروني لتسهيل تواصل أعضاء الحملة مع القائمين على التنسيق والمتابعة".

كما أوضح موسى، أنه تم وضع برنامج أساسي للحملة يحتوى على تنظيم 120 مؤتمرًا جماهيرياً على مستوى الجمهورية في مواعيد مختلفة تزامنًا مع بدء الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف تأييد السيسي وشرح ما حققه من إنجازات خلال المرحلة السابقة وأسبابها وحجمها ومردودها.

وتابع موسى: "سيتم تدريب وتثقيف كافة الأمانات في كل المحافظات أسبوعيًا، وذلك بهدف شرح مبادىء الحملة وبرنامجها والذي يتضمن مشروعات تنموية بهدف استكمال مشروعات"، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع ميثاق شرف مع كل المنسقين للحملة، وسيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين حملة "مؤيدون" وبدء عملها على أرض الواقع خلال أيام.

ودعا رئيس حزب الغد، جميع الحملات القائمة والتكتلات للانضمام إلى الحملة، لافتًا إلى أنها ستتوجه إلى الجاليات المصرية بالخارج للانضمام لها والتي تضم 10 مليون مواطن مصري بالخارج، بهدف تأييد الرئيس وطرح مشروعات تنموية تهم أبناء مصر بالخارج.​​