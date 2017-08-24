أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

حزب الغد يدشن حملة "مؤيدون" لمساندة السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

حزب الغد يدشن حملة "مؤيدون" لمساندة في الانتخابات الرئاسية المقبلة

02:11 م الخميس 24 أغسطس 2017

المهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد

كتبت- مروة شوقي:

أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد ورئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، تدشين حملة "مؤيدون" لمساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأشار موسى، في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذه الحملة سيكون بها أعضاء من أحزاب قائمة وشخصيات عامة، علاوة على أعضاء من المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية.

وأكد رئيس حزب الغد، أن حملة "مؤيدون" سيكون لها 3 مقرات كبيرة ومجهزة بكافة قاعات التدريب وصالات الميديا والغرف الإدارية، بالقاهرة والجيزة والنوبارية، للمتابعة والتنسيق مع كافة محافظات .

وأضاف: "حملة "مؤيدون" تتحرك بفكر علمي وتنسيقي وتنموي، بهدف استثمار المشروعات الضخمة التي أسسها الرئيس في مرحلة الرئاسة الأولى، والمتوقع أن نشاهد مردودها المباشر خلال المرحلة الانتخابية الثانية، وسيتم تسليم كارنيهات مجانية لكل المشاركين في الحملة، كما تم تشغيل موقع إلكتروني لتسهيل تواصل أعضاء الحملة مع القائمين على التنسيق والمتابعة".

كما أوضح موسى، أنه تم وضع برنامج أساسي للحملة يحتوى على تنظيم 120 مؤتمرًا جماهيرياً على مستوى الجمهورية في مواعيد مختلفة تزامنًا مع بدء الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بهدف تأييد السيسي وشرح ما حققه من إنجازات خلال المرحلة السابقة وأسبابها وحجمها ومردودها.

وتابع موسى: "سيتم تدريب وتثقيف كافة الأمانات في كل المحافظات أسبوعيًا، وذلك بهدف شرح مبادىء الحملة وبرنامجها والذي يتضمن مشروعات تنموية بهدف استكمال مشروعات"، مشيرًا إلى أنه سيتم توقيع ميثاق شرف مع كل المنسقين للحملة، وسيعقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تدشين حملة "مؤيدون" وبدء عملها على أرض الواقع خلال أيام.

ودعا رئيس حزب الغد، جميع الحملات القائمة والتكتلات للانضمام إلى الحملة، لافتًا إلى أنها ستتوجه إلى الجاليات المصرية بالخارج للانضمام لها والتي تضم 10 مليون مواطن مصري بالخارج، بهدف تأييد الرئيس وطرح مشروعات تنموية تهم أبناء مصر بالخارج.​​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السيسي يهنئ أوكرانيا بعيد الاستقلال

    أخبار

  • ​شريف فتحي: مصر ضمن أول 20 دولة في مجال أمن الطيران المدني

    أخبار

  • رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء: نعمل على إتاحة تطبيق لطلاب الجامعات

    أخبار

  • مستشار يغادر القاهرة متجهًا إلى تل أبيب بعد لقاء السيسي

    أخبار

إعلان

959372d0e4.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

ترامب للأوروبيين: "استمروا في كسب الأموال" من إيران

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |

مساء dmc - | الرئيس السيسي يلتقي الرئيس الفرنسي في باريس الثلاثاء |