طرح 2000 وحدة لـ"سكن مصر" بالعاصمة الإدارية بعد عيد الأضحى

كتبت- عايدة رضوان:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 2000 وحدة في الإعلان الأول لوحدات سكن مصر بالحي السكني الأول من العاصمة الإدارية الجديدة بعد عيد الأضحى، مشيراً إلى أن الحي السكني الأول يضم نحو 25 ألف وحدة سكنية سيتم طرحها على عدة مراحل.

وأضاف مدبولي، خلال جولته اليوم الخميس، لتفقد التشطيبات النهائية بالوحدات السكنية: "بدأنا الحملة الإعلانية لتسويق وحدات العاصمة الإدارية الجديدة، وكما هو واضح بدأت أعمال تنسيق الموقع (الزراعة، والتشجير، والرصف، وتركيب أعمدة الإنارة)، وتمت معاينة التشطيبات الداخلية للوحدات، وقبل نهاية هذا العام سيتم الانتهاء من تشطيب جزء كبير من الوحدات داخلياً وخارجياً".

وتابع وزير الإسكان: "مساحات الوحدات مختلفة تتراوح ما بين 120 إلى 175 متر مربع، مؤكدًا نه لم يتم حتى الآن تسعير الوحدات".

وأعلن الوزير، أنه ولأول مرة، ستكون هناك لوحة في كل وحدة سكنية بها جميع الاستخدامات الذكية سواء الإنترنت أو الدش المركزي وخلافه، مشيرًا إلى أن تشطيب الوحدات السكنية يتم على مستوى عالٍ وهناك متابعة مستمرة.