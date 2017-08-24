التعليم العالي: إعادة فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للالتحاق بالجامعات 15 سبتمبر

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، إعادة فتح باب التقدم للمرحلة الجامعية على الموقع الإلكترونى الخاص بالتقديم اعتبارا من 15 سبتمبر المقبل وحتى 24 من الشهر نفسه لمنح الفرصة للطلاب الوافدين الحاصلين على الثانوية دور ثانى، والذين تخلفوا عن الالتحاق بالمرحلة الأولى للتقدم بالجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أحمد رشيد المطيرى المستشار الثقافى الكويتى بالقاهرة، وذلك للتباحث حول آليات التعاون بين مصر والكويت فى مجال التعليم العالى، وكذلك المشكلات التى تواجه الطلاب الكويتيين الدارسين بالدبلومات الفنية، وسبل تذليل الصعوبات التى تواجههم، وذلك بحضور الدكتورة هويدا إسماعيل رئيس الإدارة المركزية لشئون الوافدين.

وخلال اللقاء وعد الجانب المصري بحل جميع المشكلات التى تواجه الطلاب الكويتيين، وخاصة ما يتعلق بطلاب الدبلومات الفنية، والإجراءات اللازمة لالتحاقهم بالجامعات المصرية ومنها عمل مقاصة لهؤلاء الطلاب على أسس علمية محددة.

ووجه الجانب الكويتي الشكر للجانب المصري على اهتمامه بالطلاب الكويتيين الدارسين في مصر ودعمهم، وحل المشكلات التي تواجههم.

جاء اللقاء في ضوء توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بضرورة الاهتمام بالطلاب الوافدين وخاصة من الدول العربية الشقيقة، واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم للدراسة بمؤسسات التعليم العالى المصرية.

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