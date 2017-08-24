بالصور- وزير القوى العاملة يُسلم 179 عاملًا عقود عملهم بدولة خليجية

كتبت- نورا ممدوح:

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، 179 عاملاً عقود عملهم بشركتين للتجارة العامة والمقاولات، والمعامل بإحدى دول الخليج على مهن "مساح ليفل، مساعد مساح، عامل سباك، كهربائي، شدة معدنية، بناء، فني عزل".

وقال الوزير، إن تسليم العقود يؤكد أن العمالة المصرية مازالت مطلوبة بالخارج لكفاءتها وإخلاصها في العمل، وينفي أي شائعات مغرضة ترسخ مفاهيم خاطئة عن هذه العمالة، مشيرا إلى أنه حريص على تسليم العقود بنفسه لإعطاء مزيد من المصداقية والشفافية أمام الشباب.

وطالب الشباب بضرورة تمثيل مصر جيدًا، وبذل قصارى جهدهم فى العمل بأمانة وإخلاص حتى يكونوا سفراء لبلدهم ويتيحوا مزيدا من فرص العمل لغيرهم من الشباب من خلال السمعة الطيبة للعامل المصرى.

وشدد على أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية باعتبارها الدرع الواقي لكل العمال المصريين بالخارج، مضيفًا أن هذا التواصل يفيد العامل في التعرف على حقوقه وواجباته ويسهم في خلق نوع من الروابط الإيجابية بين المصريين في الخارج، منوها إلى أنه في حالة حدوث أي مشكلة للعامل عليه التوجه للسفارة المصرية والمستشار العمالى، لبحث إمكانية حلها بالطرق القانونية الصحيحة، وذلك حرصا على حقوق العاملين المصريين بالخارج.

وأكد الوزير أن العمالة المصرية من أقدر وأكفأ العمالة على مستوى كل الدول، حيث إذا توفر لها كل الإمكانات قدمت نموذجا متقدما فى العمل عن مختلف الجنسيات الأخرى، مطالبا الإدارة المختصة بالوزارة بتسجيل بيانات كل العمالة المسافر للتواصل معها من خلال قاعدة البيانات للتأكد من حل مشاكلها من خلال مكاتب التمثيل العمالي بقنصليات وسفارات مصر بالخارج.

وقال إن هذه الفرص يتم الإعلان عنها بكل شفافية من خلال الإعلام بكافة وسائله، ويتقدم الشباب لها من خلال الوزارة، ويتم اختبارهم من خلال لجنة متخصصة من قبل الشركة لاختبار المتقدمين والاختيار وفقا لشروط محددة لكل مهنة.