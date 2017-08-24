ضبط 22 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة مكبرة من مباحث التموين بأسوان، 22 قضية تموينية متنوعة، منها 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، وقضية سلع مجهولة المصدر، وقضيتي سلع منتهية الصلاحية، وقضيتي استعمال أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة.