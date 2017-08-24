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ضبط 22 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان

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مصراوي Masrawy

ضبط 22 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان

02:15 م الخميس 24 أغسطس 2017

ضبط 22 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان

أرشيفية

أسوان - إيهاب عمران:

ضبطت حملة مكبرة من مباحث بأسوان، 22 قضية تموينية متنوعة، منها 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، وقضية سلع مجهولة المصدر، وقضيتي سلع منتهية الصلاحية، وقضيتي استعمال أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي.

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة.

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مصراوي Masrawy

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