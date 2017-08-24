ضبط 22 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان
ضبط 22 قضية تموينية في حملة أمنية بأسوان
02:15 م الخميس 24 أغسطس 2017
أرشيفية
أسوان - إيهاب عمران:
ضبطت حملة مكبرة من مباحث التموين بأسوان، 22 قضية تموينية متنوعة، منها 10 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و6 قضايا لعدم وجود شهادة صحية، وقضية سلع مجهولة المصدر، وقضيتي سلع منتهية الصلاحية، وقضيتي استعمال أسطوانات البوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، وقضية بيع سلع بأزيد من السعر الرسمي.
وتم تحرير المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
بالصور.. ضبط 39 ألف عبوة مواد غذائية مغشوشة في أسوان
-
ضبط 7 أطنان دقيق وسكر مهربة في حملة تموينية بالمنيا
-
تحرير 7 محاضر ضد "بدالين" لامتناعهم عن صرف المقررات التموينية بدمياط
-
"تموين أسيوط": خاطبنا "البترول" لزيادة حصة المحافظة من أسطوانات البوتاجاز
إعلان
إعلان