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«أبل» تسابق الزمن للكشف عن سيارتها ومشكلة واحدة في طريقها

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«أبل» تسابق الزمن للكشف عن سيارتها ومشكلة واحدة في طريقها «أبل» تسابق الزمن للكشف عن سيارتها ومشكلة واحدة في طريقها

التحرير

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كثفت شركة "أبل" الأمريكية، خلال الآونة الأخيرة، من مساعيها لوضع أحدث تقنيات القيادة في السيارات الآلية، وسط توقعات بالإعلان عن الانتهاء من تصنيعها بشكل كامل خلال العام المقبل.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، فإن الشركة الأمريكية ترغب في صناعة السيارة بالكامل بنفسها دون التعاون مع شركات متخصصة في المركبات أو أخرى تتعلق بالتكنولوجيا.

وقالت الصحيفة نقلًا عن نظيرتها الأمريكية "نيويورك تايمز"، إن "أبل" تسعى في الوقت الحالي لحل بعض المشكلات الفنية في سيارتها، على رأسها ما يتعلق بالمكابح، مستفيدة من برامج التطوير التي كشفت عنها قبل أيام قليلة على المستوى العالمي.

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وعلى الرغم من كون البرامج التطويرية لا تتعلق بصفة مباشرة بسيارة أبل، حيث سعت الشركة الأمريكية من خلالها لتطوير السيارات ذاتية القيادة، إلا أنها قد تمثل الحل السحري لمشكلات سيارة أبل الفنية.

 

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التحرير

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