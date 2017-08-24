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أيوب: غياب سليمان بإذن مسبق.. والمعسكر المُغلق السبت

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أيوب: غياب سليمان بإذن مسبق.. والمعسكر المُغلق السبت أيوب: غياب سليمان بإذن مسبق.. والمعسكر المُغلق السبت

التحرير

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قال أحمد أيوب، المدرب العام بالنادي الأهلي، إن الفريق سينتظم في معسكره المغلق السبت المقبل بأحد الفنادق في مدينة 6 أكتوبر

وأشار «أيوب» إلى أن الكابتن حسام البدري، المدير الفني للفريق حدد برنامج إعداد بدني وفني، يستمر لمدة أسبوع أثناء معسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر.

وأكد «أيوب» أن غياب وليد سليمان، لاعب وسط الفريق عن التدريبات الجماعية، جاء بإذن مسبق من الجهاز الفني.

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وأوضح أيوب أن سليمان، لا يشكو من أية إصابات، وأنه سينتظم في تدريبات الأهلي بدءًا من السبت المقبل، على ملعب الهدف ضمن معسكر الفريق في مدينة 6 أكتوبر، بعدما طلب اللاعب مد إجازته لمدة 48 ساعة، ووافق له الجهاز الفني.

ويؤدي الأهلي تدريباته اليومية خلال المعسكر على ملعب مشروع الهدف، وفقا لموافقة حصل عليها مسئولو الأهلي من الاتحاد المصري لكرة القدم.

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التحرير

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