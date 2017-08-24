من الجهة الإدارية للأهلي: الجزيرة ومدينة نصر مقرًا واحدًا (مستندات)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكد مصدر مسئول بالنادى الأهلي، أن مديرية الشباب والرياضة سبق واعترفت بأن مقر النادي بمدينة نصر ليس فرعًا مستقل بل مقرًا تابع للمقر الرئيسي بالجزيرة.

وأوضح المصدر أن مديرية الشباب والرياضة، أرسلت خطابًا رسميًا للنادي الأهلي في يوليو 2015، يُفيد بأن الجزيرة ومدينة نصر مقرًا واحدا للنادي الأهلي.

وأشار المصدر المسئول إلى أن خطاب الجهة الإدارية جاء ردًا على طلب مسئولي الأهلي الحصول على موافقة لعمل عضويات بمدينة نصر منفردًا إلا أن مديرية الشباب والرياضة رفضت وأكدت أن الجزيرة ومدينة نصر مقرًا واحدًا.