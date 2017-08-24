نائب رئيس حزب البديل الألماني: لسنا مؤيدين "لنظام حكم بوتين المستبد"

برلين - (د ب أ):

عارض حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" المناهض للاتحاد الأوروبي الاتهام الموجه إليه بأنه يمثل مصالح روسية في ألمانيا.

وقال ألكسندر جاولاند نائب رئيس الحزب اليميني الشعبوي ومرشحه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "إن سياستنا تجاه روسيا ليس لها أي علاقة على الإطلاق بأننا مؤيدين –مثلما يتم اتهامنا دائما- للسيد بوتين ونظام حكمه المستبد ".

ومن جانبها قالت أليس فايدل مرشحة الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية أيضا: "إننا من منظور الروس والأمريكيين وكذلك حزب الحرية (النمساوي اليميني الشعبوي) لسنا ذوي أهمية استراتيجية حاليا. فيتم المبالغة في ذلك تماما هنا على المستوى السياسي الداخلي".

وأشار جاولاند إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ليتجاوز نهر الأودر يعد "خيانة وعد" تجاه روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان حزب البديل قد تلقى دعما ماليا أو دعما آخر من موسكو في الماضي، قال جاولاند: "لم اسمع مطلقا شيئا عن الأموال"، مضيفا: "كنت سأعارض ذلك، إذا علمته".

يذكر أن رئيسة حزب البديل فراوكه بيتري كانت قد التقت رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في العاصمة الروسية موسكو في شباط/فبراير الماضي.