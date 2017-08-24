أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
رئيس النجم الساحلي يصف سداسية الأهلي بـ«النكسة» (فيديو) -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نائب رئيس حزب البديل الألماني: لسنا مؤيدين "لنظام حكم بوتين المستبد"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب رئيس حزب البديل الألماني: لسنا مؤيدين "لنظام حكم بوتين المستبد"

02:06 م الخميس 24 أغسطس 2017

برلين - (د ب أ):
عارض حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" المناهض للاتحاد الأوروبي الاتهام الموجه إليه بأنه يمثل مصالح روسية في ألمانيا.

وقال ألكسندر جاولاند نائب رئيس الحزب اليميني الشعبوي ومرشحه لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "إن سياستنا تجاه ليس لها أي علاقة على الإطلاق بأننا مؤيدين –مثلما يتم اتهامنا دائما- للسيد بوتين ونظام حكمه المستبد ".

ومن جانبها قالت أليس فايدل مرشحة الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية أيضا: "إننا من منظور الروس والأمريكيين وكذلك حزب الحرية (النمساوي اليميني الشعبوي) لسنا ذوي أهمية استراتيجية حاليا. فيتم المبالغة في ذلك تماما هنا على المستوى السياسي الداخلي".

وأشار جاولاند إلى أن توسع حلف شمال الأطلسي "ناتو" ليتجاوز نهر الأودر يعد "خيانة وعد" تجاه روسيا.

وردا على سؤال عما إذا كان حزب البديل قد تلقى دعما ماليا أو دعما آخر من موسكو في الماضي، قال جاولاند: "لم اسمع مطلقا شيئا عن الأموال"، مضيفا: "كنت سأعارض ذلك، إذا علمته".

يذكر أن رئيسة حزب البديل فراوكه بيتري كانت قد التقت رئيس مجلس النواب الروسي، فياتشيسلاف فولودين، في العاصمة الروسية موسكو في شباط/فبراير الماضي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بوتين: استمرار الحوار بين الكنائس يٌسعدنا

    أخبار

  • قبل شهر على الانتخابات... 46% من الألمان لم يحسموا موقفهم

    أخبار

  • سجين في ألمانيا يهرب أثناء زيارة أسرته

    أخبار

  • خارجية ألمانيا تؤيد تعزيز التعاون مع الأتراك المعارضين لأردوغان

    أخبار

إعلان

b8a1064a0c.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير بيلاروسيا عن حادث الواحات: ندعم مصر ضد الإرهاب الوحشي

سفير بيلاروسيا عن حادث الواحات: ندعم مصر ضد الإرهاب الوحشي

روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

روسيا تسلم صربيا 6 طائرات "ميج-29"

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

روسيا تقيم حواجز مؤقتة على الحدود الروسية البيلاروسية قبل بدء كأس العالم

الأخبار - سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تصف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالحرب

الأخبار - سفيرة واشنطن بالأمم المتحدة تصف تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية بالحرب