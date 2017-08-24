الدفاع في "خلية دمياط": النيابة ترافعت على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"الدفاع في "خلية دمياط": النيابة ترافعت على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"

كتب - عمرو علي:

قال ممثل النيابة العامة بقضية "خلية دمياط الإرهابية"، أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الخميس، إن النيابة العامة لا تحاكم فكراً أو عقيدة، ولكنها تحاكم سلوكا وأفعالا أدت إلى جرائم تقع تحت طائلة القانون.

جاء ذلك ردا على النبوي إبراهيم، دفاع المتهم العاشر في القضية، حينما وجه حديثه للمحكمة قائلا: "النيابة قدمت مرافعتها على أساس قاعدة ولا تقربوا الصلاة، والمتهمين لهم فكر".

ويواجه 28 متهمًا بالقضية، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.