أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

النيابة في "خلية دمياط الارهابية": المتهمون "هدموا الكنائس وسرقوا المساجد"النيابة في "خلية دمياط الارهابية": المتهمون "هدموا الكنائس وسرقوا المساجد"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

النيابة في "خلية دمياط الارهابية": المتهمون "هدموا الكنائس وسرقوا المساجد"النيابة في "خلية دمياط الارهابية": المتهمون "هدموا الكنائس وسرقوا المساجد"

01:54 م الخميس 24 أغسطس 2017

محاكمة المتهمين بخلية دمياط الإرهابية

كتب - عمرو علي:

قال ممثل النيابة العامة في بداية جلسة محاكمة المتهمين بخلية دمياط الإرهابية: "لقد نهى الله عباده عن سفك الدم الحرام ونهى عن الإكراه في الدين، واستحلوا دماء الآمنين، وهدموا الكنائس وسرقوا المساجد، ومزقوا الأجساد وفرقوا العباد".

وأضافت النيابة في مرافعتها أن المتهمين رعوا الفتنة زرعوا الفتنة واستقطبوا الشباب، ونَصَّبَ كل واحد من نفسه إله، واستحلوا دماء الأقباط.. فأين هم من تعاليم الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم- الذي قال: "من آذى ذِميًّا فقد أذاني.. ومن آذاني كنت خصمه يوم القيامة"، مشيرا إلى أن قضيتنا اليوم هي نزاع بين الحق والباطل، سمُّوا أنفسهم بـ"دولة الإسلام" والإسلام منهم براء.

وتابع مرافعته قائلًا إن الإرهاب يبدأ بالأفكار المشوشة عن صحيح الدين، تلك الأفكار تقوم على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتستحل هذه الجماعات أموال المسلمين والمسيحيين، فتظهر على الساحة جرائم السطو والسرقات، قضاء كان له الكلمة العليا بالتصدي للإرهاب.

واختتم: "تسلل المتهمون من الأول وحتى الـ25 إلى ليبيا من الحدود الغربية للبلاد، وتلقى المتهمين 9 و13 و21 تدريبات عسكرية في سيناء، وانخرطوا في صفوف العناصر الإرهابية بسوريا، وأفسدوا قواعد الدين".

جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، المنعقدة، بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، لمرافعة النيابة العامة، في محاكمة 12 متهمًا محبوسين، و16 "هاربين"؛ لاتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".

ويواجه المتهمون، عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال جيش وشرطة، وتكدير السلم العام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الدفاع في "خلية دمياط": النيابة ترافعت على طريقة "ولا تقربوا الصلاة"

    أخبار

  • مباحث الآداب تداهم 4 ملاهي ليلية غير مرخصة بالهرم والعمرانية

    أخبار

  • اليوم.. محاكمة 28 متهما في قضية "خلية دمياط الإرهابية"

    أخبار

  • بالصور.. ننشر معاينة النيابة لمركز تجارة الأعضاء بأبو النمرس

    أخبار

إعلان

bb30e6fbf5.jpg

إعلان

  • محاكمة المتهمين بخلية دمياط الإرهابية

    النيابة في "خلية دمياط الارهابية": المتهمون "هدموا الكنائس وسرقوا المساجد"النيابة في "خلية دمياط الارهابية": المتهمون "هدموا الكنائس وسرقوا المساجد"أخبار

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

مساء dmc - | مؤسسة مصر الخير تطلق حملة الشتاء لمساعدة مليون مستحق |

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور.. "تحيا مصر" بأجساد طلاب مدرسة "سعد زغلول" الابتدائية في كفر الشيخ

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق

بالصور​-​ السيسي يلتقي العبادي ويؤكد دعم مصر لوحدة العراق