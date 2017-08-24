أخبار عاجلة

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر" -
مساء الأنوار - حلقة الأحد 22 أكتوبر 2017 -
اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان -
البدري لـ«منتقديه»: اصبروا عليا.. أزارو «خير دليل» (فيديو) -
حبير إعلامي: خطأ أحمد موسى اتعمل «150 مرة» قبل كده (فيديو) -
مساء الأنوار - حديث فني عن مباراة الأهلي والنجم الساحلي مع ك. طه إسماعيل و ك. حلمي طولان -
اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود" -
رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم -
برنامج مساء dmc مع إيمان الحصري - حلقة الأحد 22-10-2017 | معايير التعامل الإعلامي | -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

منافذ لبيع اللحوم بـ85 جنيها للكيلو في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

منافذ لبيع اللحوم بـ85 جنيها للكيلو في المنيا

01:54 م الخميس 24 أغسطس 2017

منافذ لبيع اللحوم بـ85 جنيها للكيلو في المنيا

ارشيفية

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فتح منافذ لبيع اللحوم أمام الوحدات المحلية والأحياء بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، تحت إشراف إدارات من الصحة والتموين والطب البيطري، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم خلال يومي 22 و 23 أغسطس الجاري، طرح وبيع 8000 كرتونة من المواد الغذائية مقدمة من القوات المسلحة من خلال منافذ الوحدة المحلية بسعر 25 جنيهًا للكرتونة، لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وأضاف رئيس المدينة، أن المنافذ لاقت إقبالًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن التوزيع يتم تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إزالة 539 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنيا

    أخبار

  • عقب تعطل حركة السكة الحديد.. إجراءات لتأمين قطار يضم وفدا سياحيا في

    أخبار

  • رفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى في كفرالشيخ

    أخبار

  • طرح طن و30 كيلو لحوم بمنافذ الوحدة المحلية لديرمواس في المنيا

    أخبار

إعلان

ec19e28e88.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

"الجنايات" تستكمل محاكمة محمد ابراهيم سليمان بقضية "الحزام الأخضر"

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. سماع الشهود في محاكمة 215 متهمًا في قضية كتائب حلوان

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

اليوم.. إعادة محاكمة 3 متهمين في واقعة "شغب محمد محمود"

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم

رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر لجنة التعليم التابعة لـ"الاتحاد الإفريقي" اليوم