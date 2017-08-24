منافذ لبيع اللحوم بـ85 جنيها للكيلو في المنيا

المنيا ـــ ريمون الراوي:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، فتح منافذ لبيع اللحوم أمام الوحدات المحلية والأحياء بسعر 85 جنيهًا للكيلو الواحد، تحت إشراف إدارات من الصحة والتموين والطب البيطري، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح محمد سيد علي رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم خلال يومي 22 و 23 أغسطس الجاري، طرح وبيع 8000 كرتونة من المواد الغذائية مقدمة من القوات المسلحة من خلال منافذ الوحدة المحلية بسعر 25 جنيهًا للكرتونة، لتخفيف الأعباء ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء وتوفير احتياجاتهم من المواد الغذائية.

وأضاف رئيس المدينة، أن المنافذ لاقت إقبالًا من المواطنين، مشيرًا إلى أن التوزيع يتم تحت إشراف رؤساء الوحدات القروية ورؤساء الأحياء.