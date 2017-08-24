المجلس التنفيذي للأقصر يناقش كراسة شروط مشروع النقل الجماعي

الأقصر - محمد محروس:

عقد محمد بدر محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 6 لعام 2017 بحضور اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور عماد محمود أبو العزايم، سكرتير مساعد الأقصر، ورؤساء المدن والمراكز ومديري الإدارات والمديريات المختلفة.

وناقش أعضاء المجلس عدة موضوعات هامة على رأسها تنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من وزارة الموارد المائية والري المنظمة لإشغال منافع الري ذات الصلة، والصرف على نهر النيل، والترع والمصارف.

ووجه محافظ الأقصر مسئولي كافة المديريات، بسرعة سداد مستحقات وزارتي البترول والكهرباء والخاصة باستهلاك الطاقة، تنفيذًا للقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

وشدد المحافظ، على سرعة إنهاء كراسة الشروط الخاصة بالنقل الجماعي تخفيفًا على المواطنين من الشكوى الدائمة بعدم إلتزام السائقين بخطوط السير، موجهًا تعليماته إلى رؤساء المدن والمراكز بضرورة التنسيق مع إدارتي المرور والمواقف للقضاء على المواقف العشوائية المنتشرة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما وافق المسئولون على تشكيل لجنة مكونة من كلًا من الدفاع المدني، وسلطات المحافظة، ووزارة السياحة للمرور على الفنادق الثابتة وتحديد الحدود الآمنة والاحتياجات الرئيسية لتأمين التشغيل وإعطائهم مهلة للتنفيذ إلى حين انتهاء الكود.

كما قرر أعضاء المجلس التنفيذي، تشكيل لجان للمرور ومعاينة المخابز لمراجعة طلبات فتح المخابز الجديدة ودراسة مدى احتياج المناطق الأكثر احتياجًا، وتشكيل لجنة للنهوض بالتعليم وعمل آليات لتنسيق قبول الطلاب بدء من العام القادم.