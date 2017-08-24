16 مجزرا تفتح أبوابها لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد بأسوان
16 مجزرا تفتح أبوابها لذبح الأضاحي بالمجان طوال أيام العيد بأسوان
01:47 م الخميس 24 أغسطس 2017
صورة ارشيفية للمجزر
أسوان - إيهاب عمران:
قال الدكتور ثروت زكي عجايبي، رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بأسوان، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى، والتأكد من جاهزية جميع مجازر المحافظة.
وأضاف عجايبي، أن 16 مجزرًا بالمحافظة ستفتح أبوابها لاستقبال أضاحي المواطنين بالمجان طوال أيام العيد، وتم التأكيد على وجود طبيب بيطري بكل مجزر للكشف على الأضاحي قبل الذبح والتأكد من خلوها من أي أمراض.
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