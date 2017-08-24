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مريض نفسي يطعن نقاشا بالسكين ويقتله في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

مريض نفسي يطعن نقاشا بالسكين ويقتله في الإسكندرية

01:44 م الخميس 24 أغسطس 2017

مريض نفسي يطعن نقاشا بالسكين ويقتله في الإسكندرية

مريض نفسي يطعن نقاشا بالسكين

الإسكندرية – محمد عامر:

قتل مريض نفسي، نقاشًا، طعنًا بسكين في الصدر والقدم اليسرى، أثناء سيره بشارع الكيال بمنطقة الجمرك غربي الإسكندرية.

وتلقى قسم شرطة الجمرك بلاغًا يفيد بوجود مشاجرة ومتوفى بشارع الكيال بدائرة القسم، انتقل ضباط القسم لموقع الحادث.

وتبين من التحريات حدوث مشاجرة بين كلاً من "أ. أ. أ" 42 عامًا، نقاش، مصاب بعدة طعنات في الصدر والقدم اليسرى وتوفى، و"م. م. ج" 50 عامًا، بالمعاش، أثناء سير الطرفين بالشارع المشار إليه.

وقال شهود عيان، إن المتهم أخرج سلاح أبيض "سكين" من طيات ملابسه، واعتدى على الأول بالضرب، محدثًا إصابته التي أودت بحياته.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبحيازته السلاح الأبيض المستخدم في الجريمة.

وقالت زوجة المتهم المدعوة "ف. ج. ع" 43 عامًا، ربة منزل، في التحقيقات إن زوجها يعانس من مرض نفسس
يعالج منه وسبق حجزه بمستشفى المعمورة للطب النفسس وقدمت الأوراق التس تفيد صحة أقوالها.

ونقلت جثة المتوفى لمشرحة الإسعاف، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة.

وحُرر المحضر إداري قسم شرطة الجمرك، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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