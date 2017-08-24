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إغلاق مطعم شهير عقب تسمم 29 شخصا في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

إغلاق مطعم شهير عقب تسمم 29 شخصا في الإسكندرية

01:42 م الخميس 24 أغسطس 2017

إغلاق مطعم شهير عقب تسمم 29 شخصا في الإسكندرية

ارشيفية

الإسكندرية – محمد البدري:

قرر الدكتور مجدي حجازي، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، غلق مطعم شهير بمنطقة المندرة شرقي المحافظة، اليوم الخميس، عقب تسمم 29 شخصًا تناولوا وجبات فاسدة منه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، في تصريح صحفي اليوم، أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المطعم، لافتًا إلى استمرار الحملات الصحية على المطاعم والأماكن السياحية خلال فصل الصيف لحماية أبناء الإسكندرية وزوارها من الأغذية الفاسدة التي قد تتسرب للسوق، استغلالًا لحالة الزحام وزيادة الطلب على المواد الغذائية.

وأعلن الدكتور طارق خليفة، مدير المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، ارتفاع عدد حالات التسمم إثر تناولهم وجبات فاسدة من مطعم شهير بمنطقة المندرة قبلي إلى 29 شخصًا، مبينًا أن جميع الحالات وصلت إلى المستشفى، مساء أمس، في حالة إعياء شديد وقيء وتم عمل الإسعافات الأولية وتقديم العلاج اللازم لهم.

وأضاف مدير المستشفى الأميري الجامعي، أنه جرى حجز 4 حالات من المصابين بالعناية المركزة تحت الملاحظة، فيما خرج 25 مصابًا آخرين بعد تحسن حالتهم.

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