"مياه أسيوط": قافلة لمتابعة شكاوى المواطنين واستفساراتهم بمركز "منفلوط"

أسيوط - أسامة صديق:

نظمت إدارة التوعية بشركة مياه أسيوط، قافلة مائية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز منفلوط، لمدة ثلاثة أيام، بالتنسيق مع المهندس علي عيسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز منفلوط، لتقديم التسهيلات والتصاريح اللازمة لتنفيذ القافلة، وعدد من الجهات المنظمة والمشاركة بالقافلة.

صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة المياه، مشيرًا إلى أهمية التواصل مع المواطنين والوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه المواطنين عن طريق المتابعة وتحليل الشكاوى الواردة لخط الساخن 125 واستطلاعات الرأي الشهرية التي تنفذها الشركة والعمل على حلها.

وأوضح أن القافلة تضمنت عدة أنشطة توعوية وخدمية للمواطن أهمها، ندوات لزيادة وعي وثقافة الأهالي للخدمات المقدمة من الشركة، وتوضيح طرق لترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي و التعرف على الجهد المبذول من الشركة في وصول المياه لكل مواطن، وتقديم خدمة تحصيل الفواتير والمديونيات من الأهالي، وسحب عينات من المنازل للاطمئنان على جودة المياه، وتوفير سيارات مياه للأماكن التي لاتصل إليها المياه، وإزالة الوصلات الخلسة وتحرير محاضر لقيام المواطنين برش الشوارع وعمل صيانة للعدادات.