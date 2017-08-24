واشنطن تتعهد بتعزيز الجيش الأوكراني وإبقاء العقوبات على روسيا

واشنطن (أ ف ب):

أكد وزير الدفاع الاميركي جيم ماتيس الخميس ان الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الجيش الاوكراني، مشددا على ان العقوبات ضد روسيا ستبقى قائمة الى ان توقف موسكو دعم المتمردين وتعيد شبه جزيرة القرم الى اوكرانيا.

وقال ماتيس عقب لقاء الرئيس الاوكراني بترو بوروشنكو "سيدي الرئيس نواصل دعمنا لاوكرانيا ونبقى ملتزمين ببناء قدرات قواتها المسلحة".

وأضاف ان واشنطن وافقت مؤخرا على تسليم معدات عسكرية الى اوكرانيا بقيمة 175 مليون دولار (148 مليون يورو) بهدف تعزيز قدراتها الدفاعية.

إلا أنه قال أن مسالة تزويدها بأسلحة فتاكة لا تزال قيد الدرس.

وأوضح "نحن ندرس حاليا مسألة الاسلحة الدفاعية الفتاكة"، مشيرا الى ان هذه الاسلحة "ليست استفزازية الا في حال كنت معتدياً. وبالطبع اوكرانيا ليست معتدية".

وأكد ان "الولايات المتحدة تقف الى جانب اوكرانيا" متهما موسكو ب"السعي لاعادة ترسيم الحدود الدولية بالقوة وهو ما يقوض دولا أوروبية حرة ذات سيادة".

وشدد على ان العقوبات ضد روسيا "ستبقى في مكانها الى حين تغيير موسكو إجراءاتها التي أدت الى تلك العقوبات".

وتحارب كييف متمردين موالين لروسيا في منطقتي لوغانسك ودونيتسك شرق البلاد.

وأعلن جزء من هاتين المنطقتين الاستقلال في 2014 بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

وقتل اكثر من 10 الاف شخص في النزاع. وتتهم اوكرانيا والغرب روسيا بالوقوف وراء النزاع ودعم الانفصاليين بالعديد والعتاد عبر الحدود.