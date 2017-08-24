شريف فتحي: الإرهاب يشكل خطرًا حقيقيا للطيران المدني

كتب- طه عبيد:

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، إن قطاع الطيران المدني يواجه أكبر تحدي له وهو الإرهاب الذي أصبح يشكل خطرًا حقيقياً بعد تزايد حدة العمليات الإرهابية المتلاحقة والتي تشكل خطراً متزايدًا على الطيران المدني.

وأضاف فتحي، أن ذلك الخطر يتطلب أن يظل الأمن من الأولويات العليا للدول مع ضمان التنسبق الإيجابي فيما بينهم من خلال التعاون وتبادل الخبرات بين جميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمؤسسات المسئولة عن أمن الطيران حول العالم وهوما يساعد فى تحسين وزيادة فاعلية أمن الطيران.

وأكد الوزير أن أهمية انعقاد المؤتمر على أن يتيح الفرصة لفتح الحوار بين الدول الأعضاء في أفريقيا والشرق الأوسط ويمد جسور التواصل بين شركاء الصناعة من أجل فتح أفاق جديدة لتبادل الرؤى والتكاتف لإيجاد البحث الشامل والفعال لرفع كفاءة أمن الطيران وتعزيز إجراءات السلامة الجوية والوقوف على الاستراتيجية اللازمة لتطبيق الخطة العالمية لأمن الطيران GASEP والتي تم اعتماد مسودتها الأولى في اجتماع الجمعية العمومية رقم (39) لمنظمة الطيران المدنى الدولي (الايكاو) في سبتمبر من العام الماضي.

جاء ذلك الجلسة الوزارية لأعمال المؤتمر الوزاري الاقليمى لأمن الطيران المدنى بافريقيا والشرق الاوسط ، والذي تستضيفه شرم الشيخ ويحضره 350 شخصية هامة يمثلون 55 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط من بينهم 27 وزيرًا للنقل والطيران المدني و35 رئيس سلطة طيران مدني و8 سفراء دول و7 منظمات دولية معنية بالطيران المدني.