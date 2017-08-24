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"الصحة" ومحافظة الإسكندرية يبحثان تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب

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مصراوي Masrawy

"الصحة" ومحافظة الإسكندرية يبحثان تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب

01:18 م الخميس 24 أغسطس 2017

 

الإسكندرية – محمد البدري:

اجتمع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بالدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، وأساتذة من كلية طب جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، لدراسة كيفية المساهمة في تفعيل مبادرة الكشف المبكر عن روماتيزم القلب، ودراسة كيفية الوقاية من هذا المرض.

وقال سلطان إن مديرية الصحة بالإسكندرية تعمل على إقامة حملات مستمرة لاكتشاف روماتيزم القلب في المدارس، من سن 5 إلى 15 عامًا، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج المسح نهاية العام الجاري، لمعرفة عدد المصابين بروماتيزم القلب.

 

 

وأشار إلى أن المحافظة بها 3 مراكز أساسية لعلاج روماتيزم القلب بمستشفى الجمهورية، ورأس التين، وأبو قير.

وأضاف أن الدولة تنفق على العلاج ملايين الجنيهات ما يتطلب الاهتمام بالوقاية من المرض على قدر الاهتمام بالعلاج منه، مشيدًا بكافة الأبحاث العلمية المثمرة التي تعمل على خفض معدلات الإصابة بروماتيزم القلب.

من ناحيته قال الدكتور علاء الغمراوي مدير البرنامج القومي لروماتيزم القلب، إن سوء التغذية، وعدم التهوية، والتكدس في الفصول بدون تهوية وعدم التعرض للشمس، جميعها عوامل تؤدي إلى الإصابة بالميكروب السبحي.

وأشار إلى عدة علامات تتطلب اتخاذ خطوات وقائية من الأهالي، مبينًا أنه إذا تعرض الطفل لالتهاب الحلق بدون رشح مع ارتفاع في درجة الحرارة، يمكن إعطاء الطفل حقنة واحدة من البنسلين لحماية الطفل من روماتيزم القلب، مشيرًا إلى أنه إذا أصيب الطفل بالتهاب اللوزتين لأكثر من 6 مرات في السنة يجب استئصال اللوزتين.

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